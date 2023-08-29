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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція

Сьогодні 16:46 185 0
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 відбудеться 31 серпня у Монако. Початок церемонії - о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію події. 

Процедура

  • У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-оф
  • Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони чільної шістки асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА
  • Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії
  • Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-оф, які стануть відомими за підсумками матчів 29 та 30 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

  • Кошик 1
  1. Манчестер Сіті (Англія, чинний переможець Ліги чемпіонів)
  2. Севілья (Іспанія, чинний переможець Ліги Європи)
  3. Барселона (Іспанія)
  4. Наполі (Італія)
  5. Баварія Мюнхен (Німеччина)
  6. Парі Сен-Жермен (Франція)
  7. Бенфіка (Прортугалія)
  8. Феєнорд (Нідерланди)
  • Кошик 2
  1. Реал Мадрид (Іспанія)
  2. Атлетіко Мадрид (Іспанія)
  3. Манчестер Юнайтед (Англія)
  4. Арсенал (Англія)
  5. Інтер Мілан (Італія)
  6. Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  7. РБ Лейпциг (Німеччина)
  8. Порту (Португалія)
  • Кошик 3
  1. Шахтар Донецьк (Україна)
  2. РБ Зальцбург (Австрія)
  3. Мілан (Італія)
  4. Лаціо (Італія)
  5. Црвена Звезда (Сербія)
  6. Переможець кваліфікації
  • Кошик 3 або 4
  1. Реал Сосьєдад (Іспанія)
  2. Селтік (Шотландія)
  3. Переможець кваліфікації
  4. Переможець кваліфікації
  5. Переможець кваліфікації
  • Кошик 4
  1. Ньюкасл Юнайтед (Англія)
  2. Уніон Берлін (Німеччина)
  3. Ланс (Франція)
  4. Переможець кваліфікації
  5. Переможець кваліфікації

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Дати

1-й тур - 19/20 вересня

2-й тур - 3/4 жовтня

3-й тур - 24/25 жовтня

4-й тур - 7/8 листопада

5-й тур - 28/29 листопада

6-й тур - 12/13 грудня

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

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