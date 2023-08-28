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Дженоа з Маліновським переграв Лаціо: результати матчів 2 туру Серії А

Українець відіграв 70 хвилин
Сьогодні 00:02 643 0
Дженоа з Маліновським переграв Лаціо: результати матчів 2 туру Серії А
#Болонья, #Дженоа, #Лаціо, #Руслан Маліновський, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

27 серпня у 2 турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
2 тур, 27 серпня

Фіорентина - Лечче 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Гонсалес, 2:0 - 25 Данкан, 2:1 - 49 Рафія, 2:2 - 76 Крстович

Ювентус - Болонья 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Фергюсон, 1:1 - 80 Влахович

Лаціо - Дженоа 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 16 Ретегі

Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженоа і був замінений на 70-ій хвилині. Маліновський отримав попередження у матчі.

Наполі - Сассуоло 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Осімхен (пен), 2:0 - 64 Ді Лоренцо

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