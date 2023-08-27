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Ювентус зіграв внічию з Болоньєю: результати матчів 2 туру Серії А

Сьогодні 21:48 139 0
Ювентус зіграв внічию з Болоньєю: результати матчів 2 туру Серії А
#Болонья, #Дженоа, #Лаціо, #Руслан Маліновський, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 серпня, у 2 турі італійської Серії А відбулося два матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
2 тур, 27 серпня

Фіорентина - Лечче 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Гонсалес, 2:0 - 25 Данкан, 2:1 - 49 Рафія, 2:2 - 76 Крстович

Ювентус - Болонья 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Фергюсон, 1:1 - 80 Влахович

Сьогодні, 27 серпня, в італійській Серії А відбудеться ще два матчів:

21:45. Лаціо - Дженоа

21:45. Наполі - Сассуоло

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