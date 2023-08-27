Манчестер Сіті з труднощами переміг Шеффілд Юнайтед: результати матчів 3 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 3-му турі англійської Прем’єр-ліги Бернлі поступився Астон Віллі, а Манчестер Сіті переміг Шеффілд Юнайтед.

Чемпіонат Англії - АПЛ

3 тур, 27 серпня

Бернлі - Астон Вілла 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Кеш, 0:2 - 20 Кеш, 1:2 - 47 Фостер, 1:3 - 61 Діабі

Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Голанд, 1:1 - 85 Богл, 1:2 - 88 Родрі

Сьогодні в АПЛ відбудеться ще один матч:

18:30. Ньюкасл - Ліверпуль

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