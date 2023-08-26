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Галатасарай має намір підписати півзахисника ПСЖ Вератті

Переговори між сторонами перебувають на початковій стадії
Сьогодні 20:16 174 0
Галатасарай має намір підписати півзахисника ПСЖ Вератті
Фото: Getty Images
#Вератті, #Галатасарай, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може продовжити кар'єру в Галатасараї.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Переговори між сторонами перебувають на початковій стадії.

Італієць також має дуже хороші пропозиції від клубів Саудівської Аравії та Катару.

Нагадаємо, Аль-Іттіхад цікавиться капітаном ПСЖ.

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