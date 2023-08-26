Галатасарай має намір підписати півзахисника ПСЖ Вератті

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може продовжити кар'єру в Галатасараї.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Переговори між сторонами перебувають на початковій стадії.
Італієць також має дуже хороші пропозиції від клубів Саудівської Аравії та Катару.
#Galatasaray have opened talks to try to sign Marco #Verratti from #PSG. The midfielder has also received a very rich bids from Saudi and Qatari Clubs. #transfers #Paris— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2023
Нагадаємо, Аль-Іттіхад цікавиться капітаном ПСЖ.
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