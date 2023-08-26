Боруссія не змогла виграти Бохум, Уніон розгромив Дармштадт: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 серпня, відбулося 5 матчів у межах 2 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
2 тур, 26 серпня
Бохум - Боруссія Дортмунд 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Гтегер, 1:1 - 56 Мален
Гайденгайм - Гоффенгайм 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Бесте, 2:0 - 58 Прінгер, 2:1 - 77 Баєр, 2:2- 80 Кадержабек, 2:3 - 90 Крамарич (пен)
Дармштадт - Уніон Берлін 1:4 (1:3)
Голи: 0:1 - 4 Госенс, 1:1- 24 Мелем, 1:2 - 34 Госенс, 1:3 - 39 Беренс, 1:4 - 65 Духі
Кельн - Вольфсбург 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Вальдшмідт, 1:1 - 62 Вінд, 1:2 - 73 Вінд
Фрайбург - Вердер 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+6 Філіпп
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