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Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни

Єврокубковий сезон лише розпочинається
Сьогодні 10:42 61786 6
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками перших матчів раунду плей-оф кваліфікації єврокубків Україна опустилася з 15-ї на 17-ту позицію таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нашу асоціацію обійшли Ізраїль та Данія.

Це стало наслідком відсутності перемог українських клубів цього тижня. Дніпро-1 зіграв унічию зі словацьким Спартаком із Трнави (1:1) у Лізі конференцій, Зоря програла чеській Славії (0:2) у Лізі Європи, а Динамо драматично поступилося турецькому Бешикташеві (2:3) також у ЛК.

У підсумку такі "подвиги" принесли до загальної скарбнички України лише 0,1 бала.

На жаль, уже давно маємо одну втрату - полтавська Ворскла раніше не змогла здолати грузинську Ділу у 2-му раунді кваліфікації ЛК.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Заг. К-сть
клубів
1  Англія 18,571 24,357 21,000 22,428 2,125 89,053 8/8
2  Іспанія 18,928 19,500 18,428 15,714 2,500 75,927 8/8
3  Італія 14,928 16,285 15,714 22,214 2,285 71,569 7/7
4  Німеччина 18,714 15,214 16,285 17,125 2,357 69,624 7/7
5  Нідерланди 9,400 9,200 19,200 13,500 2,700 54,000 5/5
6  Франція
 11,666 7,916 18,416 12,583 1,666 52,247 6/6
7  Португалія 10,300 9,600 12,916 12,500 2,166 47,482 4/6
8  Бельгія 7,600 6,000 6,600 14,200 2,500 36,900 5/5
9  Шотландія 9,750 8,500 7,900 3,500 2,000 31,650 5/5
10  Туреччина 5,000 3,100 6,700 11,800 4,250 30,850 4/4
11
  Австрія 5,800 6,700 10,400 4,900 2,100 29,900 4/5
12  Швейцарія 6,403 5,125 7,750 8,500 1,000 28,775 3/5
13  Сербія 6,000 5,500 9,500 5,375 1,000 27,375 4/5
14  Норвегія 3,750 6,500 7,625 5,750 2,625 26,250 3/4
15  Ізраїль
 2,375 7,000 6,750 6,250 3,125 25,500 2/4
16  Данія 5,125 4,125 7,800 5,900 2,500 25,450 3/4
17  Україна 7,200 6,800 4,200 5,700 1,500 25,400 4/5

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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