Ракув з Кочергіном поступився Копенгагену: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22-го серпня, відбулося 3 матчі фінального раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів 2023/2024
Кваліфікація, плей-оф
Перший матч, 22 серпня
Антверпен - АЕК 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 16 Янссен
Ракув - Копенгаген 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - автогол 9 Раковіцан
Українець Владислав Кочергін вийшов в основі на 80-й хвилині зустрічі.
Рейнджерс - ПСВ 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Сіма, 1:1 - 61 Сангаре, 2:1 - 76 Матондо, 2:2 - 80 де Йонг
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