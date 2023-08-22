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Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Сьогодні 09:44 16510 0
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

29 липня 2023 року стартував Кубок України з футболу сезону 2023/24 років. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.

У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар та результати матчів Кубка України-2023/24:

Перший попередній етап

29 липня 2023 рік

  • 14:00. Олімпія (Савинці, Полтавська область) - Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська область) - 0:1
  • 17:00. Миколаїв (Львівська область) - Фазенда (Чернівці) - 6:1
  • 17:00. Штурм (Іванків, Київська область) - ЮКСА (Київ) - 1:1 (пен 4:5)

Другий попередній етап

2 серпня 2023 рік

  • 13:00. Чернігів (Чернігів) - Лівий берег (Київ) - 1:2
  • 13:00. Васт (Миколаїв) - ФСК Маріуполь (Маріуполь) - 2:5
  • 14:00. Дружба (Мирівка) - Вікторія (Суми) - 1:2
  • 15:00. Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Карпати (Львів) - 2:1
  • 15:00. Звягель (Звягель) - Чайка (Петропавлівська Борщагівка) - 5:0
  • 16:00. ЮКСА (Київ) - Нива (Бузова) 1:1 (пен. 4:3)
  • 16:00. Скала 1911 (Стрий) - Хуст (Хуст) - 5:2
  • 16:00. Нива (Вінниця) - Агробізнес (Волочиськ) - 0:1
  • 16:00. Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - СК Полтава (Полтава) - 1:0
  • 17:00. Поділля (Хмельницький) - Нива (Тернопіль) 0:0 (пен. 2:3)
  • 17:00. Металіст (Харків) - Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - 1:2
  • 17:00. Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) - Буковина (Чернівці) - 1:0
  • 17:00. Інгулець (Петрове) - Металург (Запоріжжя) - 4:3
  • 18:00. Кудрівка (Кудрівка) - Кремінь (Кременчук) - 3:0
  • Тростянець (Тростянець) - Реал Фарма (Одеса) - 3:0 (техн. перемога)

3 серпня 2023 рік

  • 16:00. Локомотив (Київ) - Діназ (Вишгород) - 1:0

Третій попередній етап

15 серпня 2023 рік

  • 13:00. Кудрівка - ФСК Маріуполь - 2:2 (пен. 6:7)
  • 15:00. Прикарпаття - Епіцентр - 1:2
  • 15:00. Звягель - ЮКСА - 4:0
  • 15:00. Тростянець - Гірник-Спорт - 1:2
  • 16:00. Локомотив (Київ) - Лівий берег - 0:2
  • 16:00. Інгулець - Вікторія - 0:1
  • 17:00. Миколаїв (Львівська обл.) - Агробізнес - 1:3 (додатк. час)

16 серпня 2023 рік

  • 16:00. Скала 1911 - Нива (Тернопіль) - 2:1 (додатк. час)

Четвертий попередній етап (1/16 фіналу)

23 серпня 2023 рік

  • 13:00. Лівий берег (Київ) - Чорноморець (Одеса)
  • 14:00. Агробізнес (Волочиськ) - Полісся (Житомир)
  • 14:00. ФСК Маріуполь (Маріуполь) - Колос (Ковалівка)
  • 15:00. Звягель (Звягель) - Оболонь (Київ)
  • 16:00. Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - Верес (Рівне)
  • 16:00. Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Металіст 1925 (Харків)
  • 16:00. ЛНЗ (Черкаси) - Вікторія (Суми)
  • 17:00. Скала 1911 (Стрий) - Рух (Львів)

1/8 фіналу

Виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом).

Базовий день матчів - 27 вересня.

1/4 фіналу

Виступатимуть вісім переможців 1/8 фіналу.

Базовий день матчів - 1 листопада.

1/2 фіналу

Виступатимуть чотири переможці 1/4 фіналу.

Базовий день матчів - 3 квітня 2024 року.

Фінал

15 травня 2024 року.

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