Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Джерело - Чемпіон.
29 липня 2023 року стартував Кубок України з футболу сезону 2023/24 років. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.
У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.
Календар та результати матчів Кубка України-2023/24:
Перший попередній етап
29 липня 2023 рік
- 14:00. Олімпія (Савинці, Полтавська область) - Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська область) - 0:1
- 17:00. Миколаїв (Львівська область) - Фазенда (Чернівці) - 6:1
- 17:00. Штурм (Іванків, Київська область) - ЮКСА (Київ) - 1:1 (пен 4:5)
Другий попередній етап
2 серпня 2023 рік
- 13:00. Чернігів (Чернігів) - Лівий берег (Київ) - 1:2
- 13:00. Васт (Миколаїв) - ФСК Маріуполь (Маріуполь) - 2:5
- 14:00. Дружба (Мирівка) - Вікторія (Суми) - 1:2
- 15:00. Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Карпати (Львів) - 2:1
- 15:00. Звягель (Звягель) - Чайка (Петропавлівська Борщагівка) - 5:0
- 16:00. ЮКСА (Київ) - Нива (Бузова) 1:1 (пен. 4:3)
- 16:00. Скала 1911 (Стрий) - Хуст (Хуст) - 5:2
- 16:00. Нива (Вінниця) - Агробізнес (Волочиськ) - 0:1
- 16:00. Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - СК Полтава (Полтава) - 1:0
- 17:00. Поділля (Хмельницький) - Нива (Тернопіль) 0:0 (пен. 2:3)
- 17:00. Металіст (Харків) - Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - 1:2
- 17:00. Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) - Буковина (Чернівці) - 1:0
- 17:00. Інгулець (Петрове) - Металург (Запоріжжя) - 4:3
- 18:00. Кудрівка (Кудрівка) - Кремінь (Кременчук) - 3:0
- Тростянець (Тростянець) - Реал Фарма (Одеса) - 3:0 (техн. перемога)
3 серпня 2023 рік
- 16:00. Локомотив (Київ) - Діназ (Вишгород) - 1:0
Третій попередній етап
15 серпня 2023 рік
- 13:00. Кудрівка - ФСК Маріуполь - 2:2 (пен. 6:7)
- 15:00. Прикарпаття - Епіцентр - 1:2
- 15:00. Звягель - ЮКСА - 4:0
- 15:00. Тростянець - Гірник-Спорт - 1:2
- 16:00. Локомотив (Київ) - Лівий берег - 0:2
- 16:00. Інгулець - Вікторія - 0:1
- 17:00. Миколаїв (Львівська обл.) - Агробізнес - 1:3 (додатк. час)
16 серпня 2023 рік
- 16:00. Скала 1911 - Нива (Тернопіль) - 2:1 (додатк. час)
Четвертий попередній етап (1/16 фіналу)
23 серпня 2023 рік
- 13:00. Лівий берег (Київ) - Чорноморець (Одеса)
- 14:00. Агробізнес (Волочиськ) - Полісся (Житомир)
- 14:00. ФСК Маріуполь (Маріуполь) - Колос (Ковалівка)
- 15:00. Звягель (Звягель) - Оболонь (Київ)
- 16:00. Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - Верес (Рівне)
- 16:00. Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Металіст 1925 (Харків)
- 16:00. ЛНЗ (Черкаси) - Вікторія (Суми)
- 17:00. Скала 1911 (Стрий) - Рух (Львів)
1/8 фіналу
Виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом).
Базовий день матчів - 27 вересня.
1/4 фіналу
Виступатимуть вісім переможців 1/8 фіналу.
Базовий день матчів - 1 листопада.
1/2 фіналу
Виступатимуть чотири переможці 1/4 фіналу.
Базовий день матчів - 3 квітня 2024 року.
Фінал
15 травня 2024 року.