Рома розписала мирову з Салернітаною, Аталанта обіграла Сассуоло: результати матчів Серії А

Результати матчів 1-го туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20-го серпня, відбулося 2 матчі в межах 1-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

1 тур, 20 серпня

Рома - Салернітана 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Белотті, 1:1 - 36 Кандрева, 1:2 - 49 Кандрева, 2:2 - 82 Белотті

Сассуоло - Аталанта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 83 де Кетеларе, 0:2 - 90+3 Дзортеа

Сьогодні відбудеться ще два матчі в межах чемпіонату Італії:

21:45 Лечче - Лаціо

21:45 Удінезе - Ювентус

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!