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Рома розписала мирову з Салернітаною, Аталанта обіграла Сассуоло: результати матчів Серії А

Результати матчів 1-го туру Серії А
Сьогодні 21:42 196 0
Рома розписала мирову з Салернітаною, Аталанта обіграла Сассуоло: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Рома, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20-го серпня, відбулося 2 матчі в межах 1-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 20 серпня

Рома - Салернітана 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Белотті, 1:1 - 36 Кандрева, 1:2 - 49 Кандрева, 2:2 - 82 Белотті

Сассуоло - Аталанта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 83 де Кетеларе, 0:2 - 90+3 Дзортеа

Сьогодні відбудеться ще два матчі в межах чемпіонату Італії:

21:45 Лечче - Лаціо

21:45 Удінезе - Ювентус

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