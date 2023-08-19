Тоттенгем переграв Манчестер Юнайтед, Борнмут із Забарним поступився Ліверпулю: результати 2 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
2 тур, 19 серпня
Вулвергемптон - Брайтон 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Мітома, 0:2 - 46 Еступіньян, 0:3 - 51 Марч, 0:4 - 55 Марч, 1:4 - 61 Хі Чхан
Ліверпуль - Борнмут 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 3 Семеніо, 1:1 - 28 Діас, 2:1 - 36 Салах, 3:1 - 62 Жота
Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.
Фулгем - Брентфорд 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Вісса, 0:2 - 66 Мбемо, 0:3 - 90+3 Мбемо
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк весь матч провів на лаві запасних.
Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Сарр, 2:0 - 83 Девіс
Сьогодні, 19 серпня, в АПЛ відбудеться ще один матч:
22:00. Манчестер Сіті - Ньюкасл