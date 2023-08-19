Тоттенгем переграв Манчестер Юнайтед, Борнмут із Забарним поступився Ліверпулю: результати 2 туру АПЛ

Відбулися матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

2 тур, 19 серпня

Вулвергемптон - Брайтон 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Мітома, 0:2 - 46 Еступіньян, 0:3 - 51 Марч, 0:4 - 55 Марч, 1:4 - 61 Хі Чхан

Ліверпуль - Борнмут 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 3 Семеніо, 1:1 - 28 Діас, 2:1 - 36 Салах, 3:1 - 62 Жота

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Фулгем - Брентфорд 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Вісса, 0:2 - 66 Мбемо, 0:3 - 90+3 Мбемо

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк весь матч провів на лаві запасних.

Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Сарр, 2:0 - 83 Девіс

Сьогодні, 19 серпня, в АПЛ відбудеться ще один матч:

22:00. Манчестер Сіті - Ньюкасл