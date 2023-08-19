Борнмут із Забарним поступився Ліверпулю: результати 2 туру АПЛ

Чемпіонат Англії - АПЛ

2 тур, 19 серпня

Вулвергемптон - Брайтон 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Мітома, 0:2 - 46 Еступіньян, 0:3 - 51 Марч, 0:4 - 55 Марч, 1:4 - 61 Хі Чхан

Ліверпуль - Борнмут 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 3 Семеніо, 1:1 - 28 Діас, 2:1 - 36 Салах, 3:1 - 62 Жота

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Фулгем - Брентфорд 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Вісса, 0:2 - 66 Мбемо, 0:3 - 90+3 Мбемо

Український півзахисник Брентфорда Єгор Яромлюк весь матч провів на лаві запасних.

Сьогодні, 19 серпня, в АПЛ відбудеться ще два матчі:

19:30. Тоттенгем - Манчестер Юнайтед

22:00. Манчестер Сіті - Ньюкасл