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Баєр переграв Лейпциг, Штутгарт розгромив Бохум: результати 1 туру Бундесліги

Результати 1 туру Бундесліги
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Баєр переграв Лейпциг, Штутгарт розгромив Бохум: результати 1 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 

1 тур, 19 серпня

Аугсбург - Боруссія М 4:4 (3:3)

Голи: 0:1 - 13 Ітакура, 0:2 - 27 Чванчара, 1:2 - 29 Реджбечай, 1:3 - 37 Нгомон, 2:3 - 41 Бауер, 3:3 - 45+7 Міхель (пен), 4:3 - 76 Варгас, 4:4 - 90+7 Чванчара (пен)

Баєр - Лейпциг 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 24 Фрімпонг, 2:0 - 35 Та, 2:1 - 39 Ольмо, 3:1 - 64 Вірц, 3:2 - 71 Опенда

Вольфсбург - Гайденгайм 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Внід, 2:0 - 27 Вінд

Гоффенгайм - Фрайбург 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 39 Салай (автогол), 0:2 - 45+3 Шаллай, 1:2 - 51 Кабак

Штутгарт - Бохум 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Гірассі, 2:0 - 38 Загаду, 3:0 - 60 Сілас, 4:0 - 67 Сілас, 5:0 - 77 Гірассі

19:30. Боруссія Д - Кельн

Напередодні Баварія з голом Кейна розгромила Вердер у 1 турі Бундесліги.

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