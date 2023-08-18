Головне
Динамо у серії пенальті переграло Аріс у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:47 1780
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 14:31 60329 5
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
Сьогодні 13:05 708
Шахтар оголосив домашній стадіон для матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:37 375
US Open проведе благодійний матч на підтримку України
Сьогодні 12:33 215
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:44 9644
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна
Сьогодні 10:27 4887
Дніпро-1 зіграв унічию зі Славією у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 22:53 1016
ХІТ виграв матч за Суперкубок України
Вчора 22:08 529
Дніпро-1 підписав бразильського форварда
Вчора 21:24 677
Прямі трансляції

Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА

Єврокубковий сезон лише розпочинається
Сьогодні 14:31 60329 5
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів-відповідей 3-го раунду кваліфікації єврокубків Україна замикає першу п'ятнадцятку таблиці коефіцієнтів УЄФА. 

Найбільше цього тижня нашій асоціації допомогло київське Динамо (1 очко), яке перемогло грецький Аріс і пробилося до раунду плей-оф відбору групового етапу Ліги конференцій. Також 0,5 очка приніс для розрахунку української скарбниці СК Дніпро-1, котрий, хоч і вилетів від чеської Славії у кваліфікації Ліги Європи, зіграв із суперником унічию.

На жаль, уже маємо одну втрату - полтавська Ворскла раніше не змогла здолати грузинську Ділу у 2-му раунді кваліфікації ЛК.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Заг. К-сть
клубів
1  Англія 18,571 24,357 21,000 22,428 2,000 88,928 8/8
2  Іспанія 18,928 19,500 18,428 15,714 2,500 75,927 8/8
3  Італія 14,928 16,285 15,714 22,214 2,285 71,569 7/7
4  Німеччина 18,714 15,214 16,285 17,125 2,285 69,552 7/7
5  Нідерланди 9,400 9,200 19,200 13,500 2,300 61,164 5/5
6  Франція
 11,666 7,916 18,416 12,583 1,500 52,081 6/6
7  Португалія 10,300 9,600 12,916 12,500 2,000 47,316 4/6
8  Бельгія 7,600 6,000 6,600 14,200 1,500 35,900 5/5
9  Шотландія 9,750 8,500 7,900 3,500 1,800 31,450 5/5
10  Туреччина 5,000 3,100 6,700 11,800 3,500 30,100 4/4
11
  Австрія 5,800 6,700 10,400 4,900 1,700 29,500 4/5
12  Швейцарія 6,403 5,125 7,750 8,500 0,900 28,675 3/5
13  Сербія 6,000 5,500 9,500 5,375 1,000 27,375 4/5
14  Норвегія 3,750 6,500 7,625 5,750 2,375 26,000 3/4
15  Україна 7,200 6,800 4,200 5,700 1,400 25,300 4/5
16  Ізраїль 2,375 7,000 6,750 6,250 2,750 25,125 2/4

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7614
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 8963
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна 4887
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 9644
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 5710
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 39372
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213987 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9408
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16348
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269480
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39708
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12231