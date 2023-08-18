Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА

Єврокубковий сезон лише розпочинається

Джерело - Чемпіон.

За підсумками матчів-відповідей 3-го раунду кваліфікації єврокубків Україна замикає першу п'ятнадцятку таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Найбільше цього тижня нашій асоціації допомогло київське Динамо (1 очко), яке перемогло грецький Аріс і пробилося до раунду плей-оф відбору групового етапу Ліги конференцій. Також 0,5 очка приніс для розрахунку української скарбниці СК Дніпро-1, котрий, хоч і вилетів від чеської Славії у кваліфікації Ліги Європи, зіграв із суперником унічию.

На жаль, уже маємо одну втрату - полтавська Ворскла раніше не змогла здолати грузинську Ділу у 2-му раунді кваліфікації ЛК.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Заг. К-сть

клубів 1 Англія 18,571 24,357 21,000 22,428 2,000 88,928 8/8 2 Іспанія 18,928 19,500 18,428 15,714 2,500 75,927 8/8 3 Італія 14,928 16,285 15,714 22,214 2,285 71,569 7/7 4 Німеччина 18,714 15,214 16,285 17,125 2,285 69,552 7/7 5 Нідерланди 9,400 9,200 19,200 13,500 2,300 61,164 5/5 6 Франція

11,666 7,916 18,416 12,583 1,500 52,081 6/6 7 Португалія 10,300 9,600 12,916 12,500 2,000 47,316 4/6 8 Бельгія 7,600 6,000 6,600 14,200 1,500 35,900 5/5 9 Шотландія 9,750 8,500 7,900 3,500 1,800 31,450 5/5 10 Туреччина 5,000 3,100 6,700 11,800 3,500 30,100 4/4 11

Австрія 5,800 6,700 10,400 4,900 1,700 29,500 4/5 12 Швейцарія 6,403 5,125 7,750 8,500 0,900 28,675 3/5 13 Сербія 6,000 5,500 9,500 5,375 1,000 27,375 4/5 14 Норвегія 3,750 6,500 7,625 5,750 2,375 26,000 3/4 15 Україна 7,200 6,800 4,200 5,700 1,400 25,300 4/5 16 Ізраїль 2,375 7,000 6,750 6,250 2,750 25,125 2/4

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;

перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;

нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;

нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;

бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;

бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;

перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;

друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;

перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;

друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;

вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;

вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

Результати серій пенальті не впливають на підрахунок. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:

три очки за перемогу (в основний та додатковий час);

два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);

одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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