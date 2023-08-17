Лунін зіграє матч з Альмерією

Лунін вийде у стартовому складі Реала на наступний матч Ла-Ліги

Голкіпер Реала Андрій Лунін проведе принаймні ще один матч за іспанську команду в стартовому складі.

Про це повідомляє Relevo.

Попри оренду воротаря Челсі Кепи Аррісабалаги, українець зіграє з перших хвилин в гостьовому матчі 2-го туру Ла-Ліги проти Альмерії, який пройде 19 серпня.

Але загалом Кепа буде основним голкіпером команди, поки травмований Тібо Куртуа, просто він ще не провів достатньо тренувань з клубом.

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