Головне
Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій
Сьогодні 20:00 2285 1
Дніпро-1 підписав бразильського форварда
Сьогодні 21:24 104
Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО
Сьогодні 21:15 303
Мудрику можна було йти у Брешію чи Дженоа: Лужний жорстко висловився про гру вінгера Челсі
Сьогодні 19:07 307
Маліновський перейде у Дженоа
Сьогодні 17:12 412
Дженоа та Марсель домовились про перехід Маліновського
Сьогодні 15:17 484
Захисник Црвени Звезди Азарові перейде в Шахтар
Сьогодні 14:18 579
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 13:53 30595
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Сьогодні 13:44 19495
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 08:25 1100
Прямі трансляції

Лунін зіграє матч з Альмерією

Лунін вийде у стартовому складі Реала на наступний матч Ла-Ліги
Сьогодні 20:37 243 0
Лунін зіграє матч з Альмерією
Фото - Getty Images
#Альмерія, #Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Реала Андрій Лунін проведе принаймні ще один матч за іспанську команду в стартовому складі.

Про це повідомляє Relevo.

Попри оренду воротаря Челсі Кепи Аррісабалаги, українець зіграє з перших хвилин в гостьовому матчі 2-го туру Ла-Ліги проти Альмерії, який пройде 19 серпня.

Але загалом Кепа буде основним голкіпером команди, поки травмований Тібо Куртуа, просто він ще не провів достатньо тренувань з клубом.

Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО

Коментарі ()
Популярне зараз
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну 19495
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Грек забив киянам вже на 10-й секунді матчу 30595
Манчестер Сіті здобув Суперкубок УЄФА Манчестер Сіті здобув Суперкубок УЄФА 1010
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн 1100
СК Дніпро-1 - Славія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи СК Дніпро-1 - Славія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1495
Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 2285 1
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 116291
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269448
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 7023
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29035
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22469 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54210