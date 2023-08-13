Брест у більшості дотис Ланс: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 1-го туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13-го серпня, у межах 1-го туру французької Ліги 1 відбувся 1 матч.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

1 тур, 13 серпня

Брест - Ланс 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Сотока, 0:2 - 22 Мачадо, 45+2 дель Катсільйо, 2:2 - 56 Лала, 3:2 - 87 дель Кастільйо

Вилучення: 82 Томассон

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у чемпіонат Франції:

16:00 Клермон - Монако

16:00 Монпельє - Гавр

16:00 Нант - Тулуза

18:05 Ренн - Мец

21:45 Страсбур - Ліон

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