Брест у більшості дотис Ланс: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13-го серпня, у межах 1-го туру французької Ліги 1 відбувся 1 матч.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
1 тур, 13 серпня
Брест - Ланс 3:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 11 Сотока, 0:2 - 22 Мачадо, 45+2 дель Катсільйо, 2:2 - 56 Лала, 3:2 - 87 дель Кастільйо
Вилучення: 82 Томассон
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у чемпіонат Франції:
16:00 Клермон - Монако
16:00 Монпельє - Гавр
16:00 Нант - Тулуза
18:05 Ренн - Мец
21:45 Страсбур - Ліон
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