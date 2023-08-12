Арсенал без Зінченка переміг Ноттінгем: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах 1-го туру АПЛ відбувся 1 матч.
Чемпіонат Англії - АПЛ
12 серпня, 1 тур
Арсенал - Ноттінгем 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Нкетіа, 2:0 - 32 Сака, 2:1 - 82 Авонії
Українець Олександр Зінченко пропустив матч через пошкодження.
Сьогодні, 12-го серпня, відбудеться ще кілька матчів у чемпіонаті Англії:
17:00 Борнмут - Вест Гем
17:00 Брайтон - Лутон
17:00 Евертон - Фулгем
17:00 Шеффілд Юнайтед - Крістал Пелес
19:30 Ньюкасл Юнайтед - Астон Вілла
Нагадаємо, дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті розгромити Бернлі.
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