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Арсенал без Зінченка переміг Ноттінгем: результати матчів АПЛ

Результати матчів 1-го туру АПЛ
Сьогодні 17:17 262 0
Арсенал без Зінченка переміг Ноттінгем: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

У межах 1-го туру АПЛ відбувся 1 матч.

Чемпіонат Англії - АПЛ
12 серпня, 1 тур

Арсенал - Ноттінгем 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Нкетіа, 2:0 - 32 Сака, 2:1 - 82 Авонії

Українець Олександр Зінченко пропустив матч через пошкодження.

Сьогодні, 12-го серпня, відбудеться ще кілька матчів у чемпіонаті Англії:

17:00 Борнмут - Вест Гем

17:00 Брайтон - Лутон

17:00 Евертон - Фулгем

17:00 Шеффілд Юнайтед - Крістал Пелес

19:30 Ньюкасл Юнайтед - Астон Вілла

Нагадаємо, дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті розгромити Бернлі.

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