Прокуратура пред'явила звинувачення у зґвалтуванні нападнику Монако Бен Єддеру

Джерело - RMC Sport.
Нападник Монако Віссам Бен Єддер отримав від прокуратури офіційне звинувачення у зґвалтуванні, спробі зґвалтування та сексуальному насильстві.
Про це повідомляє RMC Sport.
Дві молоді жінки звинувачують футболіста у жорстокому поводженні з ними ввечері 10 липня у Босолеї у Приморських Альпах.
Бен Єддера затримали та помістили під судовий нагляд, але він одразу ж вийшов на волю після внесення застави в розмірі 900 тисяч євро. Молодший брат Віссама теж отримав ті самі звинувачення.
Нагадаємо, Алвесу висунули звинувачення у сексуальному насильстві.
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