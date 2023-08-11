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Прокуратура пред'явила звинувачення у зґвалтуванні нападнику Монако Бен Єддеру

Дві молоді жінки звинувачують футболіста у жорстокому поводженні з ними
Сьогодні 22:19 180 0
Прокуратура пред'явила звинувачення у зґвалтуванні нападнику Монако Бен Єддеру
Фото: Getty Images
#Бен-Єддер, #Монако

Джерело - RMC Sport.

Нападник Монако Віссам Бен Єддер отримав від прокуратури офіційне звинувачення у зґвалтуванні, спробі зґвалтування та сексуальному насильстві.

Про це повідомляє RMC Sport.

Дві молоді жінки звинувачують футболіста у жорстокому поводженні з ними ввечері 10 липня у Босолеї у Приморських Альпах.

Бен Єддера затримали та помістили під судовий нагляд, але він одразу ж вийшов на волю після внесення застави в розмірі 900 тисяч євро. Молодший брат Віссама теж отримав ті самі звинувачення.

Нагадаємо, Алвесу висунули звинувачення у сексуальному насильстві.

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