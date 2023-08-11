Карпати здолали Прикарпаття: результати 3 туру Першої ліги

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Відбулися матчі 3 туру української Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
03 тур, 11 серпня
Кремінь - Вікторія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 36 Чеглов
ФСК Маріуполь - СК Полтава 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Щербак, 1:1 - 89 автогол Гарнака
Вилучення: Булгаков 48 (друга жовта)
Нива Бузова - Нива Тернопіль 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Сергійчук, 2:0 - 61 Паламар, 2:1 - 66 Різник
Прикарпаття - Карпати 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 77 Невес (пен)
Сьогодні, 11 серпня, відбудеться ще 2 матчі:
16:30 Епіцентр - Агробізнес
17:00 Лівий берег - Чернігів
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів