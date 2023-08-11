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Карпати здолали Прикарпаття: результати 3 туру Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 3 туру української Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

03 тур, 11 серпня

Кремінь - Вікторія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 36 Чеглов

ФСК Маріуполь - СК Полтава 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Щербак, 1:1 - 89 автогол Гарнака

Вилучення: Булгаков 48 (друга жовта)

Нива Бузова - Нива Тернопіль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Сергійчук, 2:0 - 61 Паламар, 2:1 - 66 Різник

Прикарпаття - Карпати 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 77 Невес (пен)

Сьогодні, 11 серпня, відбудеться ще 2 матчі:

16:30 Епіцентр - Агробізнес

17:00 Лівий берег - Чернігів

Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів

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