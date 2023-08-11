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Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО

Цей епізод став вирішальним у грі
Сьогодні 00:59 236 0
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
#Аріс, #Ліга конференцій, #Динамо, #Олександр Сирота

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо поступилося грецькому Арісу в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Головний епізод гри трапився на 67-й хвилині, коли арбітр матчу Джарред Джиллетт призначив пенальті у ворота української команди за нібито гру рукою Олександра Сироти.

Усі наявні ракурси не дають чіткої відповіді, чи дійсно було порушення.

Відео

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Господарі одинадцятиметровий реалізували, хоч Георгій Бущан ледь не врятував.

Відео всього моменту + гол

У підсумку цей гол Луїса Пальми став єдиним у зустрічі - 1:0 на користь греків.

Цікаво, що суддя Джиллетт є австралійцем, але працює в Англії, тому його також призначають на поєдинки європейських кубків.

Матч-відповідь відбудеться 17 серпня у Бухаресті. Початок - о 20:00 за київським часом.

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