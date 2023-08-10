Карабах здолав ГІК, Хекен поступився Жальігірсу: результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи.
Ліга Європи УЄФА
Кваліфікація, 1-раунд
10 серпня
Жальгіріс - Хекен 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - Хрстич, 0:2 - 48 Христич, 0:3 - 70 Рюгорд, 1:3 - 85 Хнід
Карабах - ГІК 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Андраде, 1:1 - 77 Олусанья, 2:1 - 85 Жуніньо
Сьогодні відбудеться ще 3 матчі у Лізі Європи:
20:00 Славія Прага - Дніпро-1
20:00 Шериф - БАТЕ
22:00 Зріньскі - Брейдаблік
22:00 Олімпіакос Пірей - Генк
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!