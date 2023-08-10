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Карабах здолав ГІК, Хекен поступився Жальігірсу: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 21:12 71 0
Карабах здолав ГІК, Хекен поступився Жальігірсу: результати матчів Ліги Європи
Фото: Getty Images
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи УЄФА
Кваліфікація, 1-раунд
10 серпня

Жальгіріс - Хекен 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - Хрстич, 0:2 - 48 Христич, 0:3 - 70 Рюгорд, 1:3 - 85 Хнід

Карабах - ГІК 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Андраде, 1:1 - 77 Олусанья, 2:1 - 85 Жуніньо

Сьогодні відбудеться ще 3 матчі у Лізі Європи:

20:00 Славія Прага - Дніпро-1 

20:00 Шериф - БАТЕ 

22:00 Зріньскі - Брейдаблік

22:00 Олімпіакос Пірей - Генк 

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