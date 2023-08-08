Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця

У календарі вказано базові дати матчів

Джерело - Чемпіон.

27 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі.

За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи А. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів групи А української Першої ліги:

Перше коло

1 тур.

27 липня 2023 рік

17:00. Буковина - Нива (Тернопіль) - 0:1

28 липня 2023 рік

15:00. Нива (Бузова) - Агробізнес - 2:1

17:00. Карпати - Хуст - 1:0

29 липня 2023 рік

15:00. Прикарпаття - Поділля - 1:1

17:00. Металіст - Епіцентр - 0:1

2 тур. 6 серпня 2023 рік

14:00. Нива (Тернопіль) - Прикарпаття - 1:0

15:30. Агробізнес - Металіст - 3:1

16:30. Хуст - Епіцентр - 0:1

16:30. Поділля - Нива (Бузова) - 0:2

17:00. Карпати - Буковина - 2:1

Поточна турнірна таблиця:

3 тур. 11 серпня 2023 рік

16:00. Прикарпаття - Карпати

16:30. Епіцентр - Агробізнес

15:30. Нива (Бузова) - Нива (Тернопіль)

12 серпня 2023 рік

15:30. Буковина - Хуст

16:30. Металіст - Поділля

4 тур. 19 серпня 2023 рік

Карпати - Нива (Бузова)

Буковина - Прикарпаття

Нива (Тернопіль) - Металіст

Поділля - Епіцентр

Хуст - Агробізнес

5 тур. 27 серпня 2023 рік

Металіст - Карпати

Нива (Бузова) - Буковина

Прикарпаття - Хуст

Епіцентр - Нива (Тернопіль)

Агробізнес - Поділля

6 тур. 2 вересня 2023 рік

Карпати - Епіцентр

Буковина - Металіст

Прикарпаття - Нива (Бузова)

Нива (Тернопіль) - Агробізнес

Хуст - Поділля

7 тур. 9 вересня 2023 рік

Агробізнес - Карпати

Епіцентр - Буковина

Металіст - Прикарпаття

Нива (Бузова) - Хуст

Поділля - Нива (Тернопіль)

8 тур. 16 вересня 2023 рік

Карпати - Поділля

Буковина - Агробізнес

Прикарпаття - Епіцентр

Нива (Бузова) - Металіст

Хуст - Нива (Тернопіль)

9 тур. 23 вересня 2023 рік

Нива (Тернопіль) - Карпати

Поділля - Буковина

Агробізнес - Прикарпаття

Епіцентр - Нива (Бузова)

Металіст - Хуст

Друге коло

10 тур. 1 жовтня 2023 рік

Хуст - Карпати

Нива (Тернопіль) - Буковина

Поділля - Прикарпаття

Агробізнес - Нива (Бузова)

Епіцентр - Металіст

11 тур. 7 жовтня 2023 рік

Буковина - Карпати

Прикарпаття - Нива (Тернопіль)

Нива (Бузова) - Поділля

Металіст - Агробізнес

Епіцентр - Хуст

12 тур. 14 жовтня 2023 рік

Карпати - Прикарпаття

Хуст - Буковина

Нива (Тернопіль) - Нива (Бузова)

Поділля - Металіст

Агробізнес - Епіцентр

13 тур. 21 жовтня 2023 рік

Нива (Бузова) - Карпати

Прикарпаття - Буковина

Металіст - Нива (Тернопіль)

Епіцентр - Поділля

Агробізнес - Хуст

14 тур. 28 жовтня 2023 рік

Карпати - Металіст

Буковина - Нива (Бузова)

Хуст - Прикарпаття

Нива (Тернопіль) - Епіцентр

Поділля - Агробізнес

15 тур. 4 листопада 2023 рік

Епіцентр - Карпати

Металіст - Буковина

Нива (Бузова) - Прикарпаття

Агробізнес - Нива (Тернопіль)

Поділля - Хуст

16 тур. 11 листопада 2023 рік

Карпати - Агробізнес

Буковина - Епіцентр

Прикарпаття - Металіст

Хуст - Нива (Бузова)

Нива (Тернопіль) - Поділля

17 тур. 18 листопада 2023 рік

Поділля - Карпати

Агробізнес - Буковина

Епіцентр - Прикарпаття

Металіст - Нива (Бузова)

Нива (Тернопіль) - Хуст

18 тур. 25 листопада 2023 рік