Головне
Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 82
Ярмоленко забив свій 100-й гол в УПЛ та перший – після повернення в Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 18:12 639
Чигринський повернувся у Шахтар
Сьогодні 16:20 513
Костюк - Самсонова: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 16:14 1970
Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 15:10 4813
Пішла з життя колишня гандболістка збірної України Павлик
Сьогодні 13:12 2325
Сеньків – про штрафний Матвієнка: "Це щурячий гол, чисто шахтарівський"
Сьогодні 13:03 1547
Маліновський може покинути Марсель цього літа
Сьогодні 12:52 439
Далакян може провести бій проти японця Акуї
Сьогодні 11:53 310
Буффону на прощання: дякую, що йшов так довго
Сьогодні 11:26 1215 2
Прямі трансляції

Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Сьогодні 18:32 9190 0
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

29 липня 2023 року стартував Кубок України з футболу сезону 2023/24 років. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.

У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар та результати матчів Кубка України-2023/24:

Перший попередній етап

29 липня 2023 рік

  • 14:00. Олімпія (Савинці, Полтавська область) - Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська область) - 0:1
  • 17:00. Миколаїв (Львівська область) - Фазенда (Чернівці) - 6:1
  • 17:00. Штурм (Іванків, Київська область) - ЮКСА (Київ) - 1:1 (пен 4:5)

Другий попередній етап

2 серпня 2023 рік

  • 13:00. Чернігів (Чернігів) - Лівий берег (Київ) - 1:2
  • 13:00. Васт (Миколаїв) - ФСК Маріуполь (Маріуполь) - 2:5
  • 14:00. Дружба (Мирівка) - Вікторія (Суми) - 1:2
  • 15:00. Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Карпати (Львів) - 2:1
  • 15:00. Звягель (Звягель) - Чайка (Петропавлівська Борщагівка) - 5:0
  • 16:00. ЮКСА (Київ) - Нива (Бузова) 1:1 (пен. 4:3)
  • 16:00. Скала 1911 (Стрий) - Хуст (Хуст) - 5:2
  • 16:00. Нива (Вінниця) - Агробізнес (Волочиськ) - 0:1
  • 16:00. Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - СК Полтава (Полтава) - 1:0
  • 17:00. Поділля (Хмельницький) - Нива (Тернопіль) 0:0 (пен. 2:3)
  • 17:00. Металіст (Харків) - Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - 1:2
  • 17:00. Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) - Буковина (Чернівці) - 1:0
  • 17:00. Інгулець (Петрове) - Металург (Запоріжжя) - 4:3
  • 18:00. Кудрівка (Кудрівка) - Кремінь (Кременчук) - 3:0
  • Тростянець (Тростянець) - Реал Фарма (Одеса) - 3:0 (техн. перемога)

3 серпня 2023 рік

  • 16:00. Локомотив (Київ) - Діназ (Вишгород) - 1:0

Третій попередній етап

  • Нива (Тернопіль) - Скала 1911
  • Миколаїв (Львівська обл.) - Агробізнес
  • Прикарпаття - Епіцентр
  • Звягель - ЮКСА
  • Локомотив (Київ) - Лівий берег
  • Кудрівка - ФСК Маріуполь
  • Інгулець - Вікторія
  • Тростянець - Гірник-Спорт

Базовий день матчів - 15 серпня.

Четвертий попередній етап (1/16 фіналу)

Виступатимуть вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (9-16 за рейтингом).

Базовий день матчів - 23 серпня.

1/8 фіналу

Виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом).

Базовий день матчів - 27 вересня.

1/4 фіналу

Виступатимуть вісім переможців 1/8 фіналу.

Базовий день матчів - 1 листопада.

1/2 фіналу

Виступатимуть чотири переможці 1/4 фіналу.

Базовий день матчів - 3 квітня 2024 року.

Фінал

15 травня 2024 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 307571 7
Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500 4813
Костюк зіграє проти незручної для себе росіянки в 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open Костюк зіграє проти незручної для себе росіянки в 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open 2595
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 290931
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 8400
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 294928 23
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213274 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12060
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55984
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15324
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31818 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38106 1