Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

Джерело - Чемпіон.
29 липня 2023 року стартував Кубок України з футболу сезону 2023/24 років. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.
У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.
Календар та результати матчів Кубка України-2023/24:
Перший попередній етап
29 липня 2023 рік
- 14:00. Олімпія (Савинці, Полтавська область) - Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська область) - 0:1
- 17:00. Миколаїв (Львівська область) - Фазенда (Чернівці) - 6:1
- 17:00. Штурм (Іванків, Київська область) - ЮКСА (Київ) - 1:1 (пен 4:5)
Другий попередній етап
2 серпня 2023 рік
- 13:00. Чернігів (Чернігів) - Лівий берег (Київ) - 1:2
- 13:00. Васт (Миколаїв) - ФСК Маріуполь (Маріуполь) - 2:5
- 14:00. Дружба (Мирівка) - Вікторія (Суми) - 1:2
- 15:00. Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Карпати (Львів) - 2:1
- 15:00. Звягель (Звягель) - Чайка (Петропавлівська Борщагівка) - 5:0
- 16:00. ЮКСА (Київ) - Нива (Бузова) 1:1 (пен. 4:3)
- 16:00. Скала 1911 (Стрий) - Хуст (Хуст) - 5:2
- 16:00. Нива (Вінниця) - Агробізнес (Волочиськ) - 0:1
- 16:00. Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - СК Полтава (Полтава) - 1:0
- 17:00. Поділля (Хмельницький) - Нива (Тернопіль) 0:0 (пен. 2:3)
- 17:00. Металіст (Харків) - Епіцентр (Кам'янець-Подільський) - 1:2
- 17:00. Миколаїв (Миколаїв, Львівська обл.) - Буковина (Чернівці) - 1:0
- 17:00. Інгулець (Петрове) - Металург (Запоріжжя) - 4:3
- 18:00. Кудрівка (Кудрівка) - Кремінь (Кременчук) - 3:0
- Тростянець (Тростянець) - Реал Фарма (Одеса) - 3:0 (техн. перемога)
3 серпня 2023 рік
- 16:00. Локомотив (Київ) - Діназ (Вишгород) - 1:0
Третій попередній етап
- Нива (Тернопіль) - Скала 1911
- Миколаїв (Львівська обл.) - Агробізнес
- Прикарпаття - Епіцентр
- Звягель - ЮКСА
- Локомотив (Київ) - Лівий берег
- Кудрівка - ФСК Маріуполь
- Інгулець - Вікторія
- Тростянець - Гірник-Спорт
Базовий день матчів - 15 серпня.
Четвертий попередній етап (1/16 фіналу)
Виступатимуть вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (9-16 за рейтингом).
Базовий день матчів - 23 серпня.
1/8 фіналу
Виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (1-8 за рейтингом).
Базовий день матчів - 27 вересня.
1/4 фіналу
Виступатимуть вісім переможців 1/8 фіналу.
Базовий день матчів - 1 листопада.
1/2 фіналу
Виступатимуть чотири переможці 1/4 фіналу.
Базовий день матчів - 3 квітня 2024 року.
Фінал
15 травня 2024 року.