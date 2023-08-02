Динамо Загреб переграв Астану: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.
Ліга чемпіонів
Другий кваліфікаційний раунд
Матч-відповідь, 01 серпня
Астана - Динамо Загреб 0:2 (0:1)
(перший матч 0:4)
Голи: 0:1 - 24 Емрелі, 0:2 - 89 Марін
Сьогодні, 02 серпня, відбудеться ще 7 матчів:
19:00 Карабах - Ракув
20:00 Генк - Серветт
20:00 Маккабі Хайфа - Шериф
20:00 Молде - ГІК
20:00 Хекен - Клаксвік
21:00 Копенгаген - Брейдаблік
21:30 Галатасарай - Жальгіріс
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!