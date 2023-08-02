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Динамо Загреб переграв Астану: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:08 225 0
Динамо Загреб переграв Астану: результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів
Другий кваліфікаційний раунд
Матч-відповідь, 01 серпня

Астана - Динамо Загреб 0:2 (0:1)

(перший матч 0:4)

Голи: 0:1 - 24 Емрелі, 0:2 - 89 Марін

Сьогодні, 02 серпня, відбудеться ще 7 матчів:

19:00 Карабах - Ракув

20:00 Генк - Серветт

20:00 Маккабі Хайфа - Шериф

20:00 Молде - ГІК

20:00 Хекен - Клаксвік

21:00 Копенгаген - Брейдаблік

21:30 Галатасарай - Жальгіріс

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