Лівий берег переграв Чернігів: результати матчів Кубка України

Результати матчів другого попереднього етапу Кубка України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 серпня відбувся 1 матч другого попереднього етапу Кубку України-2023/2024.

Кубок України 2023/2024

Другий попередній етап

Чернігів - Лівий берег 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Койдан, 1:1 - 35 Литовченко, 1:2 - 50 Вакуленко

Васт (Миколаїв) - ФСК Маріуполь (Маріуполь) 2:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Батальський, 0:2 - 28 Батальський, 0:3 - 33 Батальський, 1:3 - 56 Студенко, 2:3 - 80 Шираєв, 2:4 - 83 Літюк, 2:5 - 89 Петровський

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у межах Кубку України:

14:00 Дружба Мирівка - Вікторія

15:00 Звягель - Чайка

15:00 Прикарпаття - Карпати Львів

16:00 Гірник-Спорт - СК Полтава

16:00 Локомотив Київ - Діназ Вишгород

16:00 Нива Вінниця - Агробізнес

16:00 Скала 1911 - Хуст

16:00 ЮКСА - Нива Бузова

17:00 Інгулець - МФК Металург

17:00 Металіст - Епіцентр

17:00 Поділля - Нива Тернопіоль

17:00 ФК Миколаїв - Буковина

18:00 Кудрівка - Кремінь

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