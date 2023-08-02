Лівий берег переграв Чернігів: результати матчів Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 серпня відбувся 1 матч другого попереднього етапу Кубку України-2023/2024.
Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап
Чернігів - Лівий берег 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 19 Койдан, 1:1 - 35 Литовченко, 1:2 - 50 Вакуленко
Васт (Миколаїв) - ФСК Маріуполь (Маріуполь) 2:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 5 Батальський, 0:2 - 28 Батальський, 0:3 - 33 Батальський, 1:3 - 56 Студенко, 2:3 - 80 Шираєв, 2:4 - 83 Літюк, 2:5 - 89 Петровський
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у межах Кубку України:
14:00 Дружба Мирівка - Вікторія
15:00 Звягель - Чайка
15:00 Прикарпаття - Карпати Львів
16:00 Гірник-Спорт - СК Полтава
16:00 Локомотив Київ - Діназ Вишгород
16:00 Нива Вінниця - Агробізнес
16:00 Скала 1911 - Хуст
16:00 ЮКСА - Нива Бузова
17:00 Інгулець - МФК Металург
17:00 Металіст - Епіцентр
17:00 Поділля - Нива Тернопіоль
17:00 ФК Миколаїв - Буковина
18:00 Кудрівка - Кремінь
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