Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще два матчі.

За підсумками двох турів збірна Швеції забезпечила не лише путівку до 1/8 фіналу, але й перемогу у групі G. То ж шведки, граючи без мотивації, здобули перемогу над Аргентиною.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Збірна ПАР вирвала перемогу в Італії та з другого місця вийшла до плей-оф. Це історичний вихід ПАР до плей-оф.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

3 тур, 2 серпня

Група G

Аргентина - Швеція 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Блумквіст, 0:2 - 90 Рубенссон (пен)

ПАР - Італія 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Карузо (пен), 1:1 - 32 Орсі (авт), 2:1 - 67 Магая, 2:2 - 74 Карузо, 3:2 - 90+2 Кгатлана

Сьогодні на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі групи F:

13:00. Панама - Франція

13:00. Ямайка - Бразилія