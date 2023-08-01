Гірн: Бій Хейні з Прогрейсом ще не оформлено

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) та володар WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) близькі до угоди про бій.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Бій ще не оформлено. Не вірю, що датою буде 28 жовтня. Я говорив з Біллом Хейні, Девіном та Прогрейсом.

Обидва боксери готові до бою, але ще не погодилися на умови. Хоча водночас вони практично погодилися з умовами, але ще є над чим працювати. Думаю, дуже ймовірно, що ми побачимо цей поєдинок, але час спливає.

Треба протягом наступних 24-48 годин домовитися з WBC, але це бій, який ми хочемо провести. Це надзвичайний поєдинок, сподіваюся, вже скоро ляжемо спати, знаючи, що все погоджено", - сказав Гірн.