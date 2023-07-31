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Збірна Японії розгромила Іспанію: результати матчів жіночого ЧС-2023

Визначився переможець групи С
Сьогодні 12:02 61 0
Збірна Японії розгромила Іспанію: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще два матчі.

За підсумками двох турів у групі С визначилися збірні, що вийшли до 1/8 фіналу. То ж в очній зустрічі Японія та Іспанія визначили переможця групи. Японки без проблем переграли Іспанію - 4:0. У збірній Японії дубль оформила Міязава.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

В іншому матчі третього туру збірна Замбії перемогла Коста-Рику і посіла третє місце у групі С.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
3 тур, 31 липня
Група С

Японія - Іспанія 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 12 Міязава, 2:0 - 29 Уекі, 3:0 - 40 Міязава, 4:0 - 83 Міна

Коста-Рика - Замбія 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Мвімба, 0:2 - 31 Банда Б. (пен), 1:2 - 48 Еррера, 1:3 - 90+3 Кунданджи

Підсумкова турнірна таблиця групи С:

Сьогодні, 31 липня, на чемпіонаті світу відбудеться ще два матчі групи В:

  • 13:00. Ірландія - Нігерія
  • 13:00. Канада - Австралія
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