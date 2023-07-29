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Збірна Швеції розгромила Італію: результати матчів жіночого ЧС-2023

Сьогодні 12:56 139 0
Збірна Швеції розгромила Італію: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще один матч.

Збірна Швеції не мала проблем з Італією у матчі 2-го туру ЧС-2023. Шведки забили 5 сухих голів.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
2 тур, 29 липня
Група G

Швеція - Італія 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 39 Ілестедт, 2:0 - 44 Рольфо, 3:0 - 45+1 Блакстеніус, 4:0 - 50 Ілестедт, 5:0 - 90+5 Блумквіст

Сьогодні на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі:

13:00. Франція - Бразилія

15:00. Панама - Ямайка

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