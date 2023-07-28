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Нива Бузова переграла Агробізнес: результати матчів 1 туру Першої ліги

Результати матчів 1-го туру Першої ліги
Сьогодні 17:00 121 0
Нива Бузова переграла Агробізнес: результати матчів 1 туру Першої ліги
#Агробізнес, #Кремінь, #МФК Металург, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го липня, відбулися матчі 1-го туру української Першої ліги з футболу сезону 2023/24 років.

Чемпіонат України - Перша ліга
28 липня, 1 тур
Група А

Нива Бузова - Агробізнес 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Книш, 1:1 - 27 Равлик, 2:1 - 64 Паламар

Група Б

МФК Металург - Кремінь 0:0

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Першій лізі України:

  • 17:00 Карпати Львів - Хуст
  • 17:00 Лівий берег - Гірник-Спорт

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