Нива Бузова переграла Агробізнес: результати матчів 1 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28-го липня, відбулися матчі 1-го туру української Першої ліги з футболу сезону 2023/24 років.
Чемпіонат України - Перша ліга
28 липня, 1 тур
Група А
Нива Бузова - Агробізнес 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Книш, 1:1 - 27 Равлик, 2:1 - 64 Паламар
Група Б
МФК Металург - Кремінь 0:0
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Першій лізі України:
- 17:00 Карпати Львів - Хуст
- 17:00 Лівий берег - Гірник-Спорт
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