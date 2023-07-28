Нива Бузова переграла Агробізнес: результати матчів 1 туру Першої ліги

Результати матчів 1-го туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го липня, відбулися матчі 1-го туру української Першої ліги з футболу сезону 2023/24 років.

Чемпіонат України - Перша ліга

28 липня, 1 тур

Група А

Нива Бузова - Агробізнес 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Книш, 1:1 - 27 Равлик, 2:1 - 64 Паламар

Група Б

МФК Металург - Кремінь 0:0

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Першій лізі України:

17:00 Карпати Львів - Хуст

17:00 Лівий берег - Гірник-Спорт

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!