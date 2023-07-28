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Збірна ПАР не втримала перемогу над Аргентиною: результати матчів жіночого ЧС-2023

Сьогодні 07:18 289 0
Збірна ПАР не втримала перемогу над Аргентиною: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще один матч.

Збірна ПАР не втримала два м'ячі переваги над Аргентиною у матчі 2-го туру ЧС-2023. 

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
2 тур, 28 липня
Група G

Аргентина - ПАР 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Мотлало, 0:2 - 66 Кгатлана, 1:2 - 74 Браун, 2:2 - 79 Нуньєс

Сьогодні, 28 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі:

11:30. Англія - Данія

14:00. Китай - Гаїті

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