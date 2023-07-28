Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів

Джерело - Чемпіон.
27 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Першій лізі.
За результатами першого етапу команди, які посядуть з першого по п’яте місця груп А та Б формують Чемпіонську групу за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. Команди, що посіли шосте-десяте місця груп А та Б формують групу Вибування за право залишитися у Першій лізі. Матчі другого етапу відбудуться весною 2024 року.
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги
Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи Б. У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.
Календар матчів групи Б української Першої ліги:
Перше коло
1 тур.
27 липня 2023 рік
- 15:00. ФСК Маріуполь - Вікторія - 0:0
28 липня 2023 рік
- 14:00. Металург - Кремінь - 0:0
- 16:00. Лівий берег - Гірник-Спорт
29 липня 2023 рік
- 12:00. Чернігів - Діназ
- 16:00. Інгулець - СК Полтава
2 тур. 6 серпня 2023 рік
- 15:00. Полтава - Лівий берег
- 16:00. Вікторія - Металург
7 серпня 2023 рік
- 12:00. Чернігів - Інгулець
- 14:00. Гірник-Спорт - ФСК Маріуполь
- 16:00. Діназ - Кремінь
3 тур. 11 серпня 2023 рік
- Лівий берег - Чернігів
- Інгулець - Діназ
- ФСК Маріуполь - Полтава
- Металург - Гірник-Спорт
- Кремінь - Вікторія
4 тур. 19 серпня 2023 рік
- Чернігів - ФСК Маріуполь
- Інгулець - Лівий берег
- Полтава - Металург
- Гірник-Спорт - Кремінь
- Діназ - Вікторія
5 тур. 27 серпня 2023 рік
- Металург - Чернігів
- ФСК Маріуполь - Інгулець
- Лівий берег - Діназ
- Кремінь - Полтава
- Вікторія - Гірник-Спорт
6 тур. 2 вересня 2023 рік
- Чернігів - Кремінь
- Інгулець - Металург
- Лівий берег - ФСК Маріуполь
- Полтава - Вікторія
- Діназ - Гірник-Спорт
7 тур. 9 вересня 2023 рік
- Вікторія - Чернігів
- Кремінь - Інгулець
- Металург - Лівий берег
- ФСК Маріуполь - Діназ
- Гірник-Спорт - Полтава
8 тур. 16 вересня 2023 рік
- Чернігів - Гірник-Спорт
- Інгулець - Вікторія
- Лівий берег - Кремінь
- ФСК Маріуполь - Металург
- Діназ - Полтава
9 тур. 23 вересня 2023 рік
- Полтава - Чернігів
- Гірник-Спорт - Інгулець
- Вікторія - Лівий берег
- Кремінь - ФСК Маріуполь
- Металург - Діназ
Друге коло
10 тур. 1 жовтня 2023 рік
- Діназ - Чернігів
- СК Полтава - Інгулець
- Гірник-Спорт - Лівий берег
- Вікторія - ФСК Маріуполь
- Кремінь - Металург
11 тур. 7 жовтня 2023 рік
- Інгулець - Чернігів
- Лівий берег - Полтава
- ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт
- Металург - Вікторія
- Кремінь - Діназ
12 тур. 14 жовтня 2023 рік
- Чернігів - Лівий берег
- Діназ - Інгулець
- Полтава - ФСК Маріуполь
- Гірник-Спорт - Металург
- Вікторія - Кремінь
13 тур. 21 жовтня 2023 рік
- ФСК Маріуполь - Чернігів
- Лівий берег - Інгулець
- Металург - Полтава
- Кремінь - Гірник-Спорт
- Вікторія - Діназ
14 тур. 28 жовтня 2023 рік
- Чернігів - Металург
- Інгулець - ФСК Маріуполь
- Діназ - Лівий берег
- Полтава - Кремінь
- Гірник-Спорт - Вікторія
15 тур. 4 листопада 2023 рік
- Кремінь - Чернігів
- Металург - Інгулець
- ФСК Маріуполь - Лівий берег
- Вікторія - Полтава
- Гірник-Спорт - Діназ
16 тур. 11 листопада 2023 рік
- Чернігів - Вікторія
- Інгулець - Кремінь
- Лівий берег - Металург
- Діназ - ФСК Маріуполь
- Полтава - Гірник-Спорт
17 тур. 18 листопада 2023 рік
- Гірник-Спорт - Чернігів
- Вікторія - Інгулець
- Кремінь - Лівий берег
- Металург - ФСК Маріуполь
- Полтава - Діназ
18 тур. 25 листопада 2023 рік
- Чернігів - Полтава
- Інгулець - Гірник-Спорт
- Лівий берег - Вікторія
- ФСК Маріуполь - Кремінь
- Діназ - Металург