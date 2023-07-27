Збірні США та Нідерландів не виявили сильнішого: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулися ще один матч.

Збірна Нідерландів зіграла внічию з США (1:1) у матчі 2-го туру ЧС-2023. На гол Рорд відповіла американка Хоран.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

2 тур, 27 липня

Група Е

США - Нідерланди 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Рорд, 1:1 - 62 Хоран

Сьогодні, 27 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі: