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Ракув з Кочергіном вирвав перемогу в Карабаха: Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 23:38 380 0
Ракув з Кочергіном вирвав перемогу в Карабаха: Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26-го липня, відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
Кваліфікація, Другий раунд
Перший матч, 26 липня

Аріс (Кіпр) - БАТЕ 6:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Гоміс (пен), 2:0 - 32 Бенгтссон, 3:0 - 40 автогол Бейн, 3:1 - 48 Концевой, 4:1 - 60 Гоміс, 4:2 - 65 Хадаркевич, 5:2 - 83 Монтнор, 6:2 - 90+1 Стенпіньскі (пен)

Шериф (Молдова) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 28 Талаль

Ракув - Карабах 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 - автогол Джафаркулієв, 2:0 - 71 П'ясецький, 2:1 - 73 Джіджа, 2:2 - 75 Джіджа, 3:2 - 91+1 Кіттель

Клаксвік - Хекен 0:0

Лудогорець - Олімпія Любляна 1:1 (1:1)

Голи:  0:1 - 14 Елснік, 1:1 - 44 Янков

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