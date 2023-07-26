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Аріс розгромив БАТЕ, Шериф переграв Маккабі Хайфа: Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:00 185 0
Аріс розгромив БАТЕ, Шериф переграв Маккабі Хайфа: Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26-го липня, відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
Кваліфікація, Другий раунд
Перший матч, 26 липня

Аріс (Кіпр) - БАТЕ 6:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Гоміс (пен), 2:0 - 32 Бенгтссон, 3:0 - 40 автогол Бейн, 3:1 - 48 Концевой, 4:1 - 60 Гоміс, 4:2 - 65 Хадаркевич, 5:2 - 83 Монтнор, 6:2 - 90+1 Стенпіньскі (пен)

Шериф (Молдова) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 28 Талаль

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у кваліфікації ЛЧ:

21:15 Ракув - Карабах 

21:45 Клаксвік - Хекен 

21:45 Лудогорець - Олімпія Любляна 

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