Аріс розгромив БАТЕ, Шериф переграв Маккабі Хайфа: Результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26-го липня, відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
Кваліфікація, Другий раунд
Перший матч, 26 липня
Аріс (Кіпр) - БАТЕ 6:2 (3:0)
Голи: 1:0 - 17 Гоміс (пен), 2:0 - 32 Бенгтссон, 3:0 - 40 автогол Бейн, 3:1 - 48 Концевой, 4:1 - 60 Гоміс, 4:2 - 65 Хадаркевич, 5:2 - 83 Монтнор, 6:2 - 90+1 Стенпіньскі (пен)
Шериф (Молдова) - Маккабі Хайфа (Ізраїль) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 28 Талаль
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у кваліфікації ЛЧ:
21:15 Ракув - Карабах
21:45 Клаксвік - Хекен
21:45 Лудогорець - Олімпія Любляна
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