Маркевич: Мені комфортно працювати з президентом Карпат

Карпати мають бюджет на рівні клубу Першої ліги.

Про це розповів головний тренер команди Мирон Маркевич.

"Дійсно, він старається менше світитись і просто робить свою справу. Мені комфортно з ним працювати. Немає такого, що пообіцяли, а потім не зробили. Це найгірше у футболі. Зараз так. Вийдемо у вищу лігу - буде по-іншому. Так воно повинно бути. Зараз ми в першій лізі.