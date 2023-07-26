Маркевич: Мені комфортно працювати з президентом Карпат

Джерело - Tribuna.com.
Карпати мають бюджет на рівні клубу Першої ліги.
Про це розповів головний тренер команди Мирон Маркевич.
"Дійсно, він старається менше світитись і просто робить свою справу. Мені комфортно з ним працювати. Немає такого, що пообіцяли, а потім не зробили. Це найгірше у футболі. Зараз так. Вийдемо у вищу лігу - буде по-іншому. Так воно повинно бути. Зараз ми в першій лізі.
Маркевич: Карпати не загубились би в УПЛ
Є такі умови, і вони, в принципі, підходять. А далі будемо дивитись. У нас попереду цілий сезон. Вже в кінці ми будемо знати, скільки ми витратили. Поки що цього достатньо", – сказав Маркевич.
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