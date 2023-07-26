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12 клубів УПЛ стали під знамена проєкту Мегого ТБ, - Рух

Рух буде транслювати домашні матчі на ютуб-каналі УПЛ ТБ
Сьогодні 16:12 303 0
12 клубів УПЛ стали під знамена проєкту Мегого ТБ, - Рух
#Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - офіційний сайт Руха.

Рух створив ютуб-канал УПЛ ТБ, на якому будуть транслюватись усі домашні матчі клуб.

Про це йдеться у заяві клубу щодо телепулу.

"Рух, який тривалий час послідовно відстоює ідею обʼєднання усіх клубів УПЛ і створення УПЛ ТБ в інтересах усіх клубів-учасників проєкту, прийняв рішення не брати участь у фінансуванні нашим клубом приватного бізнес-проєкту Мегого. Ми пропонували і навіть благали клуби створити власну компанію під назвою УПЛ ТБ і самим створювати та розвивати власний продукт. Не віддаючи цю унікальну можливість у треті руки.

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Заради обʼєднання клубів ми навіть були готові з власних коштів і ресурсів профінансувати продакшн матчів усіх клубів-учасників УПЛ ТБ. Також готові були інвестувати кошти у розвиток виробничих потужностей та засобів дистрибуції продукту. Але клуби вирішили піти шляхом найменшого спротиву, віддавши проєкт на відкуп заангажованим менеджерам стороннього приватного бізнеспроєкту і тим, хто біля них присусідився.

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Не маємо на меті більше тратити свій час, зусилля та ресурси для того, аби переконувати клуби в правильності шляху, обраного і визначеного робочою групою клубів УПЛ зі створення УПЛ ТБ. Ми не збираємось робити жодних демаршів чи скандальних виходів з проєкту. Хоча деякі діячі нас і намагаються до цього підштовхнути, спровокувати та позбутись.

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Ми будемо в цьому проєкті до кінця, щоб своїми діями і вчинками довести клубам, що вони зробили помилковий вибір, довірившись і піддавшись на приманку талановитих "професіоналів". Ми будемо й далі послідовно йти шляхом, який напрацювала робоча група клубів УПЛ зі створення УПЛ ТБ і слідувати розробленій нею концепції.

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Щоб не порушувати гармонію та ідилію, яка нині воцарилась між деякими клубами, лігою і Мегого, ми вирішили відійти убік і почати рухатись паралельним курсом. Ми будемо всіма доступними нам засобами і методами створювати та розвивати продукт під назвою УПЛ ТБ. Навіть усвідомлюючи, що на цьому етапі можливо доведеться діяти самим.

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Вважаємо, що лише власним прикладом і власним успішним кейсом та шляхом, а не потоком шумних і галасливих фраз, ми зможемо переконати опонентів і тих, хто сумнівається. Рух жодним чином не претендує на монопольне чи якесь особливе становище у цьому проєкті. Будь-який клуб УПЛ, який зараз чи з часом виявить бажання приєднатись до нашої спільної ідеї, буде прийнятий у проєкт на абсолютно паритетних засадах та рівноправних умовах. Ласкаво просимо.

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Рух залишається у проєкті УПЛ ТБ, залишається його ідейним прихильником і послідовником. На жаль, змушені констатувати, що з проєкту УПЛ ТБ станом на сьогодні вийшли 12 клубів УПЛ і стали під знамена проєкту Мегого ТБ. Дуже сподіваємось, що ці клуби найближчим часом усвідомлять той рівень маніпуляцій та обману, за допомогою яких їх втягнули в проєкт імені Мегого. І повернуться лицем до ідеї створення УПЛ ТБ, яка нещодавно вперше в історії УПЛ змогла обʼєднати 13 клубів", - йдеться у заяві.

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