Головне
СК Дніпро-1 програв Панатінаїкосу у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:54 1191
Динамо відправило Родрігеса в оренду у Сівасспор
Сьогодні 13:27 357
Збірні Іспанії та Японії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:43 459
Кривбас підписав капітана збірної Руанди
Сьогодні 11:46 315
Кучер: Ми не заслуговували на таку поразку від Панатінаїкоса – три удари і три пропущені голи
Сьогодні 11:25 1326
Олійник перейшов у ЛНЗ
Сьогодні 10:24 313
Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:14 2385
Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:40 3526
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Вчора 13:35 1094
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Вчора 13:29 1783
Прямі трансляції

Маркевич: Карпати не загубились б в УПЛ

Мирон Маркевич розповів, чому погодився очолити львівську команду.
Сьогодні 15:13 206 0
Маркевич: Карпати не загубились б в УПЛ
#Карпати, #Мирон Маркевич

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич пояснив повернення у львівський клуб.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю Tribuna.com.

"Чому погодилися на пропозицію Карпат? Відповідь дуже проста – тому що це Карпати. У 1963 році створили клуб, і я жодної гри не пропускав. Тоді у Львові всі ходили на футбол – і я не був винятком. Я старий вболівальник Карпат.

Пізніше мене взяли в дубль Карпат – в ту легендарну команду, яка виграла Кубок СРСР. А ще пізніше я став головним тренером Карпат і 7 років відпрацював з командою. Ми виграли бронзові нагороди у 1998 році.

Це дійсно була хороша команда. Мені було приємно з ними працювати.

– Зараз ви прийшли у команду першої ліги. Наскільки вам цікавий цей виклик?

– По-перше, це Карпати. Як я вже казав, я старий вболівальник, і мені хотілося б вивести команду у вищий дивізіон. І не просто вивести, а щоб вона там не загубилась. Зараз це виклик для мене. Я прекрасно розумію, що вболівальники сподіваються, і я не можу їх підвести", - відзначив Маркевич.

Раніше Маркевич прокоментував готовність команди до нового сезону.

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3846
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 9785
Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій 3526
Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Загребське Динамо розгромило Астану: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 2385
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 12811
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 8717
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9035
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23150
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20218 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6585
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18937 7
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28111