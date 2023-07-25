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Жальгіріс уникнув поразки від Галатасарая: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:14 176 0
Жальгіріс уникнув поразки від Галатасарая: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#Галатасарай, #Жальгіріс

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 липня, відбулися два перших матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Другий кваліфікаційний раунд
Перший матч, 25 липня

ГІК (Фінляндія) - Молде (Норвегія) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 25 Кескінен

Жальгіріс (Литва) - Галатасарай (Туреччина) 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Оєвусі, 1:1 - 75 Бардакчі, 1:2 - 78 Давіршоглу, 2:2 - 90+2 Казлаускас

Сьогодні, 25 липня, відбудеться ще 5 матчів кваліфікації Ліги чемпіонів:

  • 21:00 Динамо Загреб - ФК Астана
  • 21:00 СК Дніпро-1 - Панатінаїкос 
  • 21:30 Серветт - Генк 
  • 22:00 Зріньскі - Слован Братислава 
  • 22:15 Брейдаблік - Копенгаген
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