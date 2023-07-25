Жальгіріс уникнув поразки від Галатасарая: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 липня, відбулися два перших матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Другий кваліфікаційний раунд
Перший матч, 25 липня
ГІК (Фінляндія) - Молде (Норвегія) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 25 Кескінен
Жальгіріс (Литва) - Галатасарай (Туреччина) 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Оєвусі, 1:1 - 75 Бардакчі, 1:2 - 78 Давіршоглу, 2:2 - 90+2 Казлаускас
Сьогодні, 25 липня, відбудеться ще 5 матчів кваліфікації Ліги чемпіонів:
- 21:00 Динамо Загреб - ФК Астана
- 21:00 СК Дніпро-1 - Панатінаїкос
- 21:30 Серветт - Генк
- 22:00 Зріньскі - Слован Братислава
- 22:15 Брейдаблік - Копенгаген