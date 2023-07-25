Партизані здолали Ескальдес: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 липня, відбувся один перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Ліга конференцій
Другий кваліфікаційний раунд
Перший матч, 25 липня
АК Ескальдес (Андора) - Партизані (Албанія) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 53 Мба
Сьогодні, 25 липня, відбудеться ще 4 матчі кваліфікації Ліги конференцій:
- 21:00 Нью-Сейнтс (Велья) - Есперанж (Люксембург)
- 21:00 Хамрун (Мальта) - Динамо (Тбілісі, Грузія)
- 21:45 Баллкані (Косово) - Ларн (Північна Македонія)
- 21:45 Тре Пенне (Сан-Марино) - Валмієра (Латвія)