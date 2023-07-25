Партизані здолали Ескальдес: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 липня, відбувся один перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій

Другий кваліфікаційний раунд

Перший матч, 25 липня

АК Ескальдес (Андора) - Партизані (Албанія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 53 Мба

Сьогодні, 25 липня, відбудеться ще 4 матчі кваліфікації Ліги конференцій: