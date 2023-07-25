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Партизані здолали Ескальдес: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні 19:56 277 0
Партизані здолали Ескальдес: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
#Валмієра

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 липня, відбувся один перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій
Другий кваліфікаційний раунд
Перший матч, 25 липня

АК Ескальдес (Андора) - Партизані (Албанія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 53 Мба

Сьогодні, 25 липня, відбудеться ще 4 матчі кваліфікації Ліги конференцій:

  • 21:00 Нью-Сейнтс (Велья) - Есперанж (Люксембург)
  • 21:00 Хамрун (Мальта) - Динамо (Тбілісі, Грузія) 
  • 21:45 Баллкані (Косово) - Ларн (Північна Македонія) 
  • 21:45 Тре Пенне (Сан-Марино) - Валмієра (Латвія)
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