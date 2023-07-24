Збірна Німеччини знищила Марокко: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще два матчі.
Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини. На 83-ій хвилині матчу на заміну вийшла Джіреллі, а вже через чотири хвилини вона забила єдиний гол у зустрічі..
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
Збірна Німеччини без проблем розібралася з Марокко, забивши шість сухих голів.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 24 липня
Група G
Італія - Аргентина 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 87 Джіреллі
Група Н
Німеччина - Марокко 6:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Попп, 2:0 - 39 Попп, 3:0 - 46 Бюль, 4:0 - 55 Аіт-Ель-Хадж (авт), 5:0 - 79 Редуані (авт), 6:0 - 90 Шуллер
Сьогодні, 24 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч:
- 14:00. Бразилія - Панама