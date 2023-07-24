Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще один матч.
Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини. На 83-ій хвилині матчу на заміну вийшла Джіреллі, а вже через чотири хвилини вона забила єдиний гол у зустрічі..
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 24 липня
Група G
Італія - Аргентина 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 87 Джіреллі
Сьогодні, 24 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі:
- 11:30. Німеччина - Марокко
- 14:00. Бразилія - Панама