Головне
Українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян
Вчора 16:18 914 1
Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 11:13 165
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Сьогодні 09:50 312620 3
NAVI виграли у G2 та вийшли у BLAST Premier Fall Final
Вчора 23:59 385
Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно
Вчора 23:30 1040
Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250
Вчора 20:19 1839
Онопрієнко здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Мілані
Вчора 19:33 618
Ферстаппен здобув сьому перемогу поспіль на Гран-прі Формули-1
Вчора 17:56 862
Ткачук та Рижикова здобули ліцензії на Олімпійські ігри-2024
Вчора 16:48 893
Снігур виграла турнір ITF W100 в Іспанії
Вчора 15:08 1723 1
Прямі трансляції

Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини: результати матчів жіночого ЧС-2023

Сьогодні 11:13 165 0
Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще один матч.

Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини. На 83-ій хвилині матчу на заміну вийшла Джіреллі, а вже через чотири хвилини вона забила єдиний гол у зустрічі..

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 24 липня
Група G

Італія - Аргентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Джіреллі

Сьогодні, 24 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі:

  • 11:30. Німеччина - Марокко
  • 14:00. Бразилія - Панама
Коментарі ()
Популярне зараз
ПСЖ встановив цінник на Мбаппе ПСЖ встановив цінник на Мбаппе 8299
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд 312620 3
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 19026
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного 2039
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 3445
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 9861
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21759
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38671 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28365
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 79884 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 75811
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7564 2