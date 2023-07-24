Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще один матч.

Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини. На 83-ій хвилині матчу на заміну вийшла Джіреллі, а вже через чотири хвилини вона забила єдиний гол у зустрічі..

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

1 тур, 24 липня

Група G

Італія - Аргентина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Джіреллі

Сьогодні, 24 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще два матчі: