Головне
Українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян
Вчора 16:18 790 1
NAVI виграли у G2 та вийшли у BLAST Premier Fall Final
Вчора 23:59 242
Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно
Вчора 23:30 454
Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250
Вчора 20:19 1301
Онопрієнко здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Мілані
Вчора 19:33 542
Ферстаппен здобув сьому перемогу поспіль на Гран-прі Формули-1
Вчора 17:56 650
Ткачук та Рижикова здобули ліцензії на Олімпійські ігри-2024
Вчора 16:48 736
Снігур виграла турнір ITF W100 в Іспанії
Вчора 15:08 1527 1
Збірна Швеції вирвала перемогу у ПАР: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 15:02 596
Богачук нокаутував Аллоті в першому раунді бою
Вчора 08:54 6632
Прямі трансляції

СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Греків вважають фаворитами першої зустрічі
Сьогодні 03:59 622 0
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Панатінаїкос, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 25 липня, СК Дніпро-1 зіграє проти Панатінаїкоса у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. 

Початок поєдинку в Кошице (Словаччина) - о 21:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом зустрічі грецьку команду.

Коефіцієнти

  • Перемога Дніпра-1 - 3.25
  • Нічия - 3.45
  • Перемога Панатінаїкоса - 2.47
  • Загальний прохід Дніпра-1 - 2.55
  • Загальний прохід Панатінаїкоса - 1.53

Це буде перша зустріч в історії протистояння цих клубів.

Напередодні лідер віцечемпіонів України Артем Довбик, якого активно сватають до Жирони, увійшов до заявки дніпрян на цей матч. 

СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Коментарі ()
Популярне зараз
Камбосос переміг Хьюза у бою за чемпіонський пояс IBO Камбосос переміг Хьюза у бою за чемпіонський пояс IBO 4652
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 8886
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 9372
Богачук нокаутував Аллоті в першому раунді бою Богачук нокаутував Аллоті в першому раунді бою 6632
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 18920
ПСЖ встановив цінник на Мбаппе ПСЖ встановив цінник на Мбаппе 6652
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 50629 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102950 4
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23105
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32182
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22386
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20171 1