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Збірна США на класі перемогла В'єтнам: результати матчів жіночого ЧС-2023
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Збірна США на класі перемогла В'єтнам: результати матчів жіночого ЧС-2023

Сьогодні 06:20 473 0
Збірна США на класі перемогла В'єтнам: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще один матч. 

Збірна США святкувала впевнену перемогу над В'єтнамом з рахунком 3:0. У першому таймі Сміт оформила дубль. Морган не реалізувала пенальті. А остаточний рахунок встановила Хоран, якій асистувала Сміт.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 22 липня
Група Е 

США - В'єтнам 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Сміт, 2:0 - 45+7 Сміт, 3:0 - 77 Хоран

Сьогодні, 22 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще три матчі:

  • 10:00. Замбія - Японія
  • 12:30. Англія - Гаїті
  • 15:00. Данія - Китай
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