Збірна США на класі перемогла В'єтнам: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбувся ще один матч.
Збірна США святкувала впевнену перемогу над В'єтнамом з рахунком 3:0. У першому таймі Сміт оформила дубль. Морган не реалізувала пенальті. А остаточний рахунок встановила Хоран, якій асистувала Сміт.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 22 липня
Група Е
США - В'єтнам 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Сміт, 2:0 - 45+7 Сміт, 3:0 - 77 Хоран
Сьогодні, 22 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще три матчі:
- 10:00. Замбія - Японія
- 12:30. Англія - Гаїті
- 15:00. Данія - Китай