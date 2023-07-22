Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Стежимо за контрольними матчами команд української Другої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.
До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах
Базова дата матчів 1-го туру української Другої ліги-2023/24 - 6 серпня.
Календар і результати контрольних матчів клубів Другої ліги (оновлюється):
28 червня (середа)
- Нива (Вінниця) - Полісся (Ставки) 1:2
- Тростянець - Явір (Красносілля) 4:0
1 липня (субота)
- Кремінь-2 - МФК Кремінь 2008 5:0
- Чайка - Лівий Берег 0:4
3 липня (понеділок)
- СК Чайка - Металіст 1925 0:2
8 липня (субота)
- Реал Фарма - Миколаїв 1920 2:2
- Кудрівка - Дружба 0:4
- Нива (Вінниця) - Поділля 1:3
9 липня (неділя)
- Локомотив - Оболонь U-19 3:3
- Кудрівка - ФСК Маріуполь 2:3
- Кремінь-2 - Колос (Сахновщина) 0:2
10 липня (понеділок)
- Звягель - Нива (Бузова) 0:3
12 липня (середа)
- Кудрівка - Локомотив 2:1
- Нива (Вінниця) - Чорноморець 1:2
- Скала 1911 - Прикарпаття 3:1
- Кремінь-2 - Агротех 2:2
- Дружба - Буковина 1:0
13 липня (четвер)
- Чайка - Металіст 1925 U-19 2:1
15 липня (субота)
- Скала 1911 - Полісся U-19 4:1
- Кудрівка - Динамо U-19 2:2
- Кремінь-2 - Зірка 0:5
- Тростянець - СК Полтава 1:0
- Звягель - Оболонь 0:2
16 липня (неділя)
- Миколаїв 1920 - Титан (Одеса) 0:5
17 липня (понеділок)
- СК Чайка - Діназ 1:1
18 липня (вівторок)
- Нива (Вінниця) - Агробізнес 1:3
- Кремінь-2 - Кремінь 2007 5:1
- Скала 1911 - Металург 1:1
- Звягель - Лівий берег 0:1
19 липня (середа)
- Дружба - Поділля 1:0
- Реал Фарма - Чорноморець 0:1
- ФК ЮКСА - Полісся (Ставки) 0:1
20 липня (четвер)
- Скала 1911 - Нива (Тернопіль) 0:1
21 липня (п'ятниця)
- Карпати-2 - Верес U-19 0:2
- Дружба - Рух U-19 6:1
- Кремінь-2 - Гірник-Спорт 1:3
- Нива (Вінниця) - Епіцентр 1:2
22 липня (субота)
- Чайка - Оболонь 1:1
- Звягель - Вікторія 0:2
- Тростянець - СК Полтава 0:0
23 липня (неділя)
24 липня (понеділок)
25 липня (вівторок)
- Кремінь-2 - Інгулець U-19
26 липня (середа)
27 липня (четвер)
28 липня (п'ятниця)
29 липня (субота)
- Кремінь-2 - Ворскла U-19