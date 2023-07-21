Саудівський клуб запропонував Мартінесу контракт на 240 млн євро

Агент 25-річного аргентинця отримав пропозицію 4-річного контракту

Джерело - Чемпіон.

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес зацікавив неназваний клуб з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомив журналіст Сесар Луїс Мерл.

Агент 25-річного аргентинця отримав пропозицію 4-річного контракту із зарплатою 60 мільйонів євро за сезон.

Футболіст ще не дав згоду на такий перехід, а тому перемовини між клубами ще не розпочалися.

🚨[EXCLUSIVO] Un club de Arabia Saudita vino por Lautaro Martínez. Su agente ya tiene una propuesta de 4 años de contrato a razón de €60M cada uno.

*️⃣El delantero aún no dio la luz verde para avanzar por lo que todavía no hay contactos con Inter. pic.twitter.com/TXTklP0t5I — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 20, 2023

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