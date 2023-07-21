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Саудівський клуб запропонував Мартінесу контракт на 240 млн євро

Агент 25-річного аргентинця отримав пропозицію 4-річного контракту
Сьогодні 10:00 258 0
Саудівський клуб запропонував Мартінесу контракт на 240 млн євро
Фото: Getty Images
#Інтер, #Лаутаро Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес зацікавив неназваний клуб з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомив журналіст Сесар Луїс Мерл.

Агент 25-річного аргентинця отримав пропозицію 4-річного контракту із зарплатою 60 мільйонів євро за сезон.

Футболіст ще не дав згоду на такий перехід, а тому перемовини між клубами ще не розпочалися.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Онани.

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