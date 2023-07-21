Збірна Швейцарії переграла Філіппіни: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулося ще два матчі.
Збірна Швейцарії святкувала впевнену перемогу з рахунком 2:0. У першому таймі у ворота Філіппін було призначено пенальті, яке впевнено реалізувала Бахманн. Після перерви Пюбель подвоїла рахунок.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів
В іншому матчі дня збірна Канади, маючи територіальну та ігрову переваги, не зуміла здолати Нігерію - 0:0.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 21 липня
Група А
Філіппіни - Швейцарія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Бахманн (пен), 0:2 - 64 Пюбель
Група В
Нігерія - Канада 0:0
Сьогодні, 21 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч:
- 10:30. Іспанія - Коста-Рика