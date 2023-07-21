Збірна Швейцарії переграла Філіппіни: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулося ще два матчі.

Збірна Швейцарії святкувала впевнену перемогу з рахунком 2:0. У першому таймі у ворота Філіппін було призначено пенальті, яке впевнено реалізувала Бахманн. Після перерви Пюбель подвоїла рахунок.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

В іншому матчі дня збірна Канади, маючи територіальну та ігрову переваги, не зуміла здолати Нігерію - 0:0.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

1 тур, 21 липня

Група А

Філіппіни - Швейцарія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Бахманн (пен), 0:2 - 64 Пюбель

Група В

Нігерія - Канада 0:0

Сьогодні, 21 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч: