Головне
Берінчик зустрінеться з Їгітом в андеркарді поєдинку Усик - Дюбуа
Вчора 14:18 925
Власники клубів НФЛ схвалили рекордний продаж Вашингтон Коммандерс
Сьогодні 10:29 76
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 07:59 6817
Динамо у закритому спарингу розгромило Аустрію Клагенфурт
Вчора 22:53 1032
Сефері відсутній на зборі Ворскли у Польщі
Вчора 21:37 385
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Онана
Вчора 21:22 409
Соболь отримав серйозне пошкодження
Вчора 21:10 536
Прометей підписав контракт з гравцем НБА
Вчора 18:12 468
Колумбійський клуб орендує нападника Динамо
Вчора 16:41 1485
Фроч: Усик пройшов свій пік
Вчора 16:16 2392
Прямі трансляції

Збірна Швейцарії переграла Філіппіни: результати матчів жіночого ЧС-2023

Сьогодні 10:03 217 0
Збірна Швейцарії переграла Філіппіни: результати матчів жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 серед жіночих збірних відбулося ще два матчі. 

Збірна Швейцарії святкувала впевнену перемогу з рахунком 2:0. У першому таймі у ворота Філіппін було призначено пенальті, яке впевнено реалізувала Бахманн. Після перерви Пюбель подвоїла рахунок.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів

В іншому матчі дня збірна Канади, маючи територіальну та ігрову переваги, не зуміла здолати Нігерію - 0:0.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1 тур, 21 липня
Група А 

Філіппіни - Швейцарія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Бахманн (пен), 0:2 - 64 Пюбель

Група В 

Нігерія - Канада 0:0

Сьогодні, 21 липня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч:

  • 10:30. Іспанія - Коста-Рика
Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 16785
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 5642
Кроуфорд оцінив шанси Нганну у бою з Ф’юрі Кроуфорд оцінив шанси Нганну у бою з Ф’юрі 1487
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9692
Фроч: Усик пройшов свій пік Фроч: Усик пройшов свій пік 2392
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 6817
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 128436
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 50331 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32023
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115602
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14000 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38580 1