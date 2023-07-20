Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Стежимо за контрольними матчами команд української Прем'єр-ліги у рамках підготовки до наступного сезону.
Базова дата матчів 1-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24 – 29 липня.
На міжнародній арені Україну поточного сезону представлять Шахтар, СК Дніпро-1, Зоря, Динамо та Ворскла. До старту нового чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє 25 липня - суперником буде грецький Панатінаїкос. Ворскла ж 27 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари ДАК-1904 (Словаччина) - Діла (Грузія).
Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ (оновлюється):
26 червня (понеділок)
- Колос - Нива (Бузова) 1:0
- Полісся - Сепсі (Румунія) 0:1
28 червня (середа)
- СК Дніпро - Севлюш (Виноградів) 5:0
- Оболонь - Вікторія 2:0
- Кривбас - Кремінь 3:1
30 червня (п'ятниця)
- Полісся - Оцелул (Румунія) 2:2
1 липня (субота)
2 липня (неділя)
3 липня (понеділок)
4 липня (вівторок)
- Колос - Оболонь 2:4
- Зоря - Ресовія (Польща) 4:2
5 липня (середа)
7 липня (п'ятниця)
8 липня (субота)
- Полісся - Рапід (Австрія) 1:1
- Верес - Металіст 1925 1:0
- Чорноморець - ЛНЗ 0:0
- Динамо - Вольфсбергер (Австрія) 8:0
- Зоря - Сталь (Польща) 1:0
- Шахтар - АЗ (Нідерланди) 3:3
9 липня (неділя)
- Кривбас - Карпати 0:1
- Минай - Хуст 3:1
- СК Дніпро-1 - Металіст 1:0
- Колос - Діназ 2:0
- Динамо – Триглав (Словенія) 9:0
10 липня (понеділок)
11 липня (вівторок)
- Зоря - Земплін (Польща) 2:1
12 липня (середа)
- Полісся - Хартберт (Австрія) 3:2
- Кривбас - Хуст 6:0
- Динамо - Янг Бойз (Швейцарія) 3:3
- Чорноморець - Нива (Вінниця) 2:1
- Оболонь - Лівий берег 0:2
13 липня (четвер)
14 липня (п'ятниця)
15 липня (субота)
- Металіст 1925 - Агробізнес 1:0
- Полісся - Грацер АК (Австрія) 4:1
- Чорноморець - Інгулець 3:4
- Колос - ЛНЗ 0:1
- Ворскла - ГКС Тихи (Польща) 2:2
- Оболонь - Звягель 2:0
16 липня (неділя)
- Кривбас - Минай 1:4
- Колос - ФСК Маріуполь 2:0
- Динамо - Аріс (Кіпр) 4:0
- Олександрія - Кремінь 2:1
- Рух - Епіцентр 0:0
- Рух - Прикарпаття 3:1
17 липня (понеділок)
18 липня (вівторок)
19 липня (середа)
- Верес - Кривбас 2:1
- Чорноморець - Реал Фарма 1:0
- ЛНЗ - ФСК Маріуполь 0:0
- Динамо - Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) 1:0
- Оболонь - Нива (Бузова) 4:1
20 липня (четвер)
- Минай - Севлюш (Виноградів) 3:3
- Динамо - Аустрія Клагенфурт 9:0
21 липня (п'ятниця)
- Минай - Металіст
- Рух - Агробізнес
- Рух - Металіст 1925
- Ворскла ГКС Рекорд (Польща)
22 липня (субота)
- Зоря - Ружомберок (Словаччина)
- Чорноморець - Олександрія
- Колос - Полісся
- Колос - Кремінь
- Оболонь - Чайка
23 липня (неділя)
- Олександрія - ЛНЗ