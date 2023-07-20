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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

До вашої уваги спаринги команд УПЛ на тренувальних зборах
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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Прем'єр-ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

Базова дата матчів 1-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24 – 29 липня.

На міжнародній арені Україну поточного сезону представлять Шахтар, СК Дніпро-1, Зоря, Динамо та Ворскла. До старту нового чемпіонату УПЛ СК Дніпро-1 у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє 25 липня - суперником буде грецький Панатінаїкос. Ворскла ж 27 липня у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з переможцем пари ДАК-1904 (Словаччина) - Діла (Грузія).

Календар і результати контрольних матчів клубів УПЛ (оновлюється):

26 червня (понеділок)

  • Колос - Нива (Бузова) 1:0
  • Полісся - Сепсі (Румунія) 0:1

28 червня (середа)

  • СК Дніпро - Севлюш (Виноградів) 5:0
  • Оболонь - Вікторія 2:0
  • Кривбас - Кремінь 3:1

30 червня (п'ятниця)

  • Полісся - Оцелул (Румунія) 2:2

1 липня (субота)

  • Рух - Поділля 2:1
  • Оболонь - Діназ 2:0
  • Чорноморець - Реал Фарма 3:0

2 липня (неділя)

  • Минай - Металіст 1:1
  • СК Дніпро-1 - Хуст 4:1
  • Ворскла - СК Полтава 3:2

3 липня (понеділок)

  • Олександрія - ФСК Маріуполь 1:0
  • Металіст 1925 - СК Чайка 2:0

4 липня (вівторок)

  • Колос - Оболонь 2:4
  • Зоря - Ресовія (Польща) 4:2

5 липня (середа)

  • СК Дніпро-1 - Минай 4:0
  • Динамо - Динамо (Бухарест) 4:1
  • Чорноморець - Південна Пальміра 3:1

7 липня (п'ятниця)

  • Оболонь - Чернігів 3:1
  • Олександрія - Ворскла 2:1
  • Рух - Металург 2:0
  • Рух - Нива (Тернопіль) 2:1

8 липня (субота)

  • Полісся - Рапід (Австрія) 1:1
  • Верес - Металіст 1925 1:0
  • Чорноморець - ЛНЗ 0:0
  • Динамо - Вольфсбергер (Австрія) 8:0
  • Зоря - Сталь (Польща) 1:0
  • Шахтар - АЗ (Нідерланди) 3:3

9 липня (неділя)

  • Кривбас - Карпати 0:1
  • Минай - Хуст 3:1
  • СК Дніпро-1 - Металіст 1:0
  • Колос - Діназ 2:0
  • Динамо – Триглав (Словенія) 9:0

10 липня (понеділок)

  • Олександрія - Гірник-Спорт 5:0
  • Колос - Чернігів 3:0
  • Металіст 1925 - Мостиська 4:0

11 липня (вівторок)

  • Зоря - Земплін (Польща) 2:1

12 липня (середа)

  • Полісся - Хартберт (Австрія) 3:2
  • Кривбас - Хуст 6:0
  • Динамо - Янг Бойз (Швейцарія) 3:3
  • Чорноморець - Нива (Вінниця) 2:1
  • Оболонь - Лівий берег 0:2

13 липня (четвер)

  • Минай - Рух 0:1
  • Дніпро-1 - Рух 4:0
  • Шахтар - АЕК (Греція) 0:5

14 липня (п'ятниця)

  • Верес - Нива (Тернопіль) 0:0
  • Зоря - Мотор (Польща) 1:3

15 липня (субота)

  • Металіст 1925 - Агробізнес 1:0
  • Полісся - Грацер АК (Австрія) 4:1
  • Чорноморець - Інгулець 3:4
  • Колос - ЛНЗ 0:1
  • Ворскла - ГКС Тихи (Польща) 2:2
  • Оболонь - Звягель 2:0

16 липня (неділя)

  • Кривбас - Минай 1:4
  • Колос - ФСК Маріуполь 2:0
  • Динамо - Аріс (Кіпр) 4:0
  • Олександрія - Кремінь 2:1
  • Рух - Епіцентр 0:0
  • Рух - Прикарпаття 3:1

17 липня (понеділок)

  • Верес - Карпати 1:2
  • Олександрія - СК Полтава 2:0

18 липня (вівторок)

  • Кривбас - СК Дніпро-1 2:2
  • Шахтар - Аякс (Нідерланди) 0:3
  • Ворскла - Полонія (Польща) 4:1

19 липня (середа)

  • Верес - Кривбас 2:1
  • Чорноморець - Реал Фарма 1:0
  • ЛНЗ - ФСК Маріуполь 0:0
  • Динамо - Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) 1:0
  • Оболонь - Нива (Бузова) 4:1

20 липня (четвер)

  • Минай - Севлюш (Виноградів) 3:3
  • Динамо - Аустрія Клагенфурт 9:0

21 липня (п'ятниця)

  • Минай - Металіст
  • Рух - Агробізнес
  • Рух - Металіст 1925
  • Ворскла ГКС Рекорд (Польща)

22 липня (субота)

  • Зоря - Ружомберок (Словаччина)
  • Чорноморець - Олександрія
  • Колос - Полісся
  • Колос - Кремінь
  • Оболонь - Чайка

23 липня (неділя)

  • Олександрія - ЛНЗ
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