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Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах
Сьогодні 07:29 6575 0
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Стежимо за контрольними матчами команд української Другої ліги у рамках підготовки до наступного сезону.

До вашої уваги спаринги команд на тренувальних зборах

Базова дата матчів 1-го туру української Другої ліги-2023/24 - 6 серпня.

Календар і результати контрольних матчів клубів Другої ліги (оновлюється):

28 червня (середа)

  • Нива (Вінниця) - Полісся (Ставки) 1:2
  • Тростянець - Явір (Красносілля) 4:0

1 липня (субота)

  • Кремінь-2 - МФК Кремінь 2008 5:0
  • Чайка - Лівий Берег 0:4

3 липня (понеділок)

  • СК Чайка - Металіст 1925 0:2

8 липня (субота)

  • Реал Фарма - Миколаїв 1920 2:2
  • Кудрівка - Дружба 0:4
  • Нива (Вінниця) - Поділля 1:3

9 липня (неділя)

  • Локомотив - Оболонь U-19 3:3
  • Кудрівка - ФСК Маріуполь 2:3
  • Кремінь-2 - Колос (Сахновщина) 0:2

10 липня (понеділок)

  • Звягель - Нива (Бузова) 0:3

12 липня (середа)

  • Кудрівка - Локомотив 2:1
  • Нива (Вінниця) - Чорноморець 1:2
  • Скала 1911 - Прикарпаття 3:1
  • Кремінь-2 - Агротех 2:2
  • Дружба - Буковина 1:0

13 липня (четвер)

  • Чайка - Металіст 1925 U-19 2:1

15 липня (субота)

  • Скала 1911 - Полісся U-19 4:1
  • Кудрівка - Динамо U-19 2:2
  • Кремінь-2 - Зірка 0:5
  • Тростянець - СК Полтава 1:0
  • Звягель - Оболонь 0:2

16 липня (неділя)

  • Миколаїв 1920 - Титан (Одеса) 0:5

18 липня (вівторок)

  • Нива (Вінниця) - Агробізнес
  • Кремінь-2 - Кремінь 2007

19 липня (середа)

  • Реал Фарма - Чорноморець
  • ФК ЮКСА - Полісся (Ставки)

20 липня (четвер)

21 липня (п'ятниця)

  • Кремінь-2 - Гірник-Спорт
  • Нива (Вінниця) - Епіцентр

22 липня (субота)

  • Чайка - Оболонь

23 липня (неділя)

24 липня (понеділок)

25 липня (вівторок)

  • Кремінь-2 - Інгулець U-19

26 липня (середа)

27 липня (четвер)

28 липня (п'ятниця)

29 липня (субота)

  • Кремінь-2 - Ворскла U-19
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