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Ярмоленко пояснив відмову топ-клубам з Італії та Іспанії заради Динамо

Андрій Ярмоленко прокоментував повернення у Динамо
Сьогодні 13:38 323 0
Ярмоленко пояснив відмову топ-клубам з Італії та Іспанії заради Динамо
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко відхилив пропозиції клубів з Іспанії та Італії перед переходом у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Чому не повернувся в Динамо рік тому? Були на це свої причини. Думаю, зараз не варто про це говорити. Напевно, був не той час, щоб повернутися. Зараз, я вважаю, цей момент настав.

Ми постійно спілкувалися з Ігорем Суркісом, розмовляли про перехід взимку, але у мене був чинний контракт з Аль-Айном. Я нічого не міг зробити, чекали до літа. Коли вже стало зрозуміло, що я можу підписувати контракт вільним агентом, то я відмовив всім клубам, які виходили з пропозиціями. Казав, що мені ці варіанти нецікаві. Я був налаштований повернутися додому.

Були варіанти з різних країн, але мій агент та сім'я бачили, чого я хочу. Я давав зрозуміти, що які б гроші не пропонували, мене не цікавили ці пропозиції.

Топ-чемпіонати? Так, були команди з Італії та Іспанії, але я навіть не розглядав ці варіанти. Ніхто мене від переходу в Динамо не відмовляв. Мої друзі, сім'я знають, що якщо я щось вирішив, то змінити мою думку буде складно. Це моє рішення, моє життя, моя кар'єра", – розповів Ярмоленко.

Раніше Ярмоленко прокоментував свою європейську кар'єру.

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