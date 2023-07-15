Ярмоленко пояснив відмову топ-клубам з Італії та Іспанії заради Динамо

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко відхилив пропозиції клубів з Іспанії та Італії перед переходом у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Чому не повернувся в Динамо рік тому? Були на це свої причини. Думаю, зараз не варто про це говорити. Напевно, був не той час, щоб повернутися. Зараз, я вважаю, цей момент настав.

Ми постійно спілкувалися з Ігорем Суркісом, розмовляли про перехід взимку, але у мене був чинний контракт з Аль-Айном. Я нічого не міг зробити, чекали до літа. Коли вже стало зрозуміло, що я можу підписувати контракт вільним агентом, то я відмовив всім клубам, які виходили з пропозиціями. Казав, що мені ці варіанти нецікаві. Я був налаштований повернутися додому.

Були варіанти з різних країн, але мій агент та сім'я бачили, чого я хочу. Я давав зрозуміти, що які б гроші не пропонували, мене не цікавили ці пропозиції.

Топ-чемпіонати? Так, були команди з Італії та Іспанії, але я навіть не розглядав ці варіанти. Ніхто мене від переходу в Динамо не відмовляв. Мої друзі, сім'я знають, що якщо я щось вирішив, то змінити мою думку буде складно. Це моє рішення, моє життя, моя кар'єра", – розповів Ярмоленко.